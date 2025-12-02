Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, gli arbitri della 17ª giornata: Perugia-Ternana a Drigo di Portogruaro

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
Oggi alle 14:34Serie C
Luca Bargellini

Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 17ª giornata del campionato di Serie C.

GIRONE A
AlbinoLeffe-Ospitaletto: Aldi di Lanciano
Arzignano Valchiampo-Inter U23: Mirabella di Napoli
Giana Erminio-Triestina: Castellano di Nichelino
Lecco-Alcione Milano: Tropiano di Bari
Novara-Vicenza: Luongo di Frattamaggiore
Pro Patria-Dolomiti Bellunesi: Teghille di Collegno
Pro Vercelli-Renate: Migliorini di Verona
Trento-Cittadella: Nigro di Prato
Union Brescia-Lumezzane: Gandino di Alessandria
Virtus Verona-Pergolettese: Di Mario di Ciampino

GIRONE B
Ascoli-Forlì: Angellillo di Nola
Bra-Campobasso: Mastrodomenico di Matera
Carpi-Vis Pesaro: Striamo di Salerno
Guidonia Montecelio-Juventus Next Gen: Frasynyak di Gallarata
Livorno-Arezzo: Di Francesco di Ostia Lido
Perugia-Ternana: Drigo di Portogruaro
Pianese-Gubbio: Vailati di Crema
Ravenna-Pontedera: Caruso di Viterbo
Torres-Pineto: Rossini di Torino

GIRONE C
Audace Cerignola-Casertana: Mazzer di Conegliano
Casarano-Latina: Iacobellis di Pisa
Catania-Crotone: Lovison di Padova
Cavese-Benevento: Ubaldi di Roma 1
Cosenza-Picerno: Spina di Barletta
Giugliano-Team Altamura: Burlando di Genova
Monopoli-Atalanta U23: Bortolussi di Nichelino
Salernitana-Trapani: Di Loreto di Terni
Siracusa-Foggia: Gasperotti di Rovereto
Sorrento-Potenza: Gavini di Aprilia

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
