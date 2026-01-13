Serie C, i marcatori: arrivano le 10 reti anche nel Girone A. Le fa Sipos del Lecco

Con la serata di ieri, lunedì 12 gennaio, il campionato di Serie C ha definitivamente mandato in archivio 21 giornate, che hanno fatto sì che il girone di ritorno entrasse nel vivo. Ovviamente smossa la classifica marcatori, di cui riportiamo le prime cinque posizioni di ogni raggruppamento, ricordando che il numero tra parentesi indica i calci di rigori calciati.

Ricordiamo inoltre che la classifica - anche appunto marcatori - del Girone B ha subito lo scossone dopo l'esclusione del Rimini dal campionato, che ha portato all'invalidazione dei match che hanno riguardato l'ormai defunta compagine biancorossa.

Di seguito la classifica marcatori aggiornata:

GIRONE A

10 gol: Sipos (4; Lecco)

8 gol: Mastroianni (3; Pro Patria), Minesso (Arzignano)

7 gol: La Gumina (3; Inter U23), Rauti (Vicenza)

6 gol: Bertoli (2; Ospitaletto), Caccavo (Lumezzane), Capone (5; Trento), Cazzadori (Union Brescia), Clemenza (2; Dolomiti Bellunesi), Dalmonte (Trento), Gunduz (Triestina), Morra (1; Vicenza), Stuckler (1; Vicenza)

5 gol: Comi (Pro Vercelli), Da Graca (Novara), De Paoli (2; AlbinoLeffe), Giannotti (Trento), Ionita (1; Triestina), Spinaccè (Inter U23), Vertainen (Triestina)

GIRONE B

10 gol: Bellini (2; Pianese), Bruzzaniti (3; Pineto)

9 gol: Pattarello (3; Arezzo)

8 gol: D’Uffizi (Ascoli)

7 gol: Bifulco (1; Campobasso), Spini (2; Ravenna)

6 gol: Cortesi (1; Carpi), Di Carmine (3; Livorno), Dubickas (Ternana), Eusepi (1; Sambenedettese), Gori (2; Ascoli), Luciani (1; Ravenna), Petrelli (2; Forlì), Tenkorang (Ravenna)