Serie C, i marcatori: Chiricò del Casarano sfonda il muro delle 10 reti. Re della categoria

Con il pomeriggio di ieri, lunedì 8 dicembre, il campionato di Serie C ha definitivamente mandato in archivio 17 giornate, che hanno ovviamente smosso la classifica marcatori, di cui riportiamo le prime cinque posizioni di ogni raggruppamento, ricordando che il numero tra parentesi indica i calci di rigori calciati.

Ricordiamo inoltre che la classifica - anche appunto marcatori - del Girone B ha subito lo scossone dopo l'esclusione del Rimini dal campionato, che ha portato all'invalidazione dei match che hanno riguardato l'ormai defunta compagine biancorossa.

Di seguito la classifica marcatori aggiornata:

GIRONE A

7 gol: Mastroianni (2; Pro Patria), Minesso (Arzignano), Rauti (Vicenza), Sipos (2; Lecco)

6 gol: Stuckler (1; Vicenza)

5 gol: Bertoli (2; Ospitaletto), Capone (4; Trento), Clemenza (2; Dolomiti Bellunesi), Da Graca (Novara), Giannotti (Trento), La Gumina (2; Inter U23), Morra (1; Vicenza), Spinaccè (Inter U23), Vertainen (Triestina)

4 gol: Castelli (1; Cittadella), Comi (Pro Vercelli), Di Molfetta (1; Union Brescia), Fabbro (Virtus Verona), Gunduz (Triestina), Maistrello (Union Brescia), Parker (Pergolettese), A. Sow (Pro Vercelli), Topalovic (Inter U23)

3 gol: Bright (Alcione), Caccavo (Lumezzane), Cazzadori (Union Brescia), Cisco (Union Brescia), Dalmonte (Trento), Dore (Pergolettese), Furrer (Lecco), Gualandris (Ospitaletto), Kamate (Inter U23), Karlsson (Renate), Lanini (Novara), Lombardi (AlbinoLeffe), Malotti (2; Lumezzane), Mandelli (AlbinoLeffe), M. Marconi (1; Alcione), Mignanelli (Dolomiti Bellunesi), Morselli (Alcione), Rolando (Lumezzane), Spagnoli (Union Brescia), Udoh (Pro Patria), Zanellato (Lecco)

GIRONE B

8 gol: Bruzzaniti (1; Pineto), Pattarello (3; Arezzo)

7 gol: Bellini (Pianese), D’Uffizi (Ascoli), Spini (2; Ravenna)

6 gol: Bifulco (1; Campobasso), Cortesi (1; Carpi), Gori (2; Ascoli), Petrelli (2; Forlì), Tenkorang (Ravenna)

5 gol: Dionisi (2; Livorno), Dubickas (Ternana), Eusepi (1; Sambenedettese), Leonetti (1; Campobasso), Luciani (Ravenna), Sinani (Bra), Stabile (Vis Pesaro), Tavernelli (Arezzo)

4 gol: Bernardotto (2; Guidonia Montecelio), Chierico (Arezzo), Cianci (1; Arezzo), Milanese (Ascoli), Musso (Torres), Ravasio (2; Arezzo)