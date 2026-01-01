Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, si chiude oggi la 24ª giornata: due posticipi con vista playoff nel Girone A

Serie C, si chiude oggi la 24ª giornata: due posticipi con vista playoff nel Girone ATUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 09:19Serie C
Alessandra Stefanelli

Si chiude oggi con i posticipi del lunedì la 24ª giornata di Serie C. In campo solamente il Girone A con la Giana Erminio che va a caccia di punti playoff in casa contro un Union Brescia che ha però al momento undici punti in più in classifica. Sfida d’alta classifica anche quella tra Renate e Alcione Milano, divise da un punto, rispettivamente a 36 e 35 e dunque ragionevolmente in lotta per un posto nel playoff.

Di seguito, il punto della situazione dei tre gironi:

24ª GIORNATA – 30-31 GENNAIO e 1-2 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
Già giocate
Arzignano Valchiampo - Triestina 4-1
31' e 45'+1 Lakti (A), 52' Mattioli (A),67' Okolo (T), 71' Lanzi (A)
Dolomiti Bellunesi - Virtus Verona 1-0
54' Marconi
Trento - Lecco 1-1
85' Candelari (T), 90'+6 Metlika (L)
Inter U23 - Pergolettese 1-1
35' Corti (P), 52' Cinquegrano (I)
Ospitaletto Franciacorta - Lumezzane 1-2
62' Bertoli (O), 78' Ferro (L), 84' Caccavo (L)
Cittadella - Albinoleffe 0-1
78' Sali
Pro Patria - Vicenza 0-4
24' Stuckler, 29' Cappelletti, 55' Capello, 62' Morra
Pro Vercelli - Novara 1-0
18' Akpa Akpro
Lunedì 2 febbraio
Ore 20.30 – Giana Erminio - Union Brescia (Diretta Rai Sport)
ore 20.30 – Renate - Alcione Milano

Classifica: Vicenza 62, Lecco 45, Union Brescia 43*, Inter U23 38, Alcione Milano 36*, Cittadella 36, Trento 35, Renate 35*, Giana Erminio 32*, Lumezzane 32, Pro Vercelli 32, Arzignano Valchiampo 30, Dolomiti Bellunesi 28, AlbinoLeffe 28, Novara 27, Ospitaletto 26, Pergolettese 20, Virtus Verona 19, Pro Patria 12, Triestina 1

N.B. - *una gara in meno
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Già giocate
Ascoli - Livorno 3-1
8' e 35' Gori (A), 13' D'Uffizi (A), 17' Baldi (L)
Guidonia Montecelio - Arezzo 0-0
Perugia - Ravenna 1-1
18' Montevago (P), 32' Tenkorang (R)
Pianese - Vis Pesaro 1-2
26' Martey (P), 36' Vezzoni (V), 87' Stabile (V)
Bra - Gubbio 1-0
35' Sinani
Campobasso - Pontedera 3-2
22' Vitali (P), 50' Bifulco (C), 58' Salines (C), 77' Gargiulo (C), 90'+1 Nabian (P)
Carpi - Sambenedettese 0-0
Juventus Next Gen - Pineto 1-0
23' Gil Puche
Ternana - Torres 0-2
36' [rig.] Diakite, 86' Liviero
Riposa – Forlì

Classifica: Arezzo 53, Ravenna 46, Ascoli 43, Pineto 36, Campobasso 33, Juventus Next Gen 33, Pianese 31, Vis Pesaro 30*, Guidonia Montecelio 29, Ternana 29*, Carpi 28, Gubbio 26*, Forlì 25, Livorno 25, Sambenedettese 24, Bra 24, Perugia 20, Torres 20, Pontedera 15*

N.B. - *una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Già giocate
Cavese - Casarano 1-1
62' [rig.] Chiricò (CAS), 84' Ubani (CAV)
Sorrento - Catania 3-1
6' Forte (C), 13' Sabbatani (S), 26' Crecco (S), 90' Ricci (S)
Atalanta U23 - Benevento 3-4
3' Lamesta (B), 13' e 18' Levak (A), 45'+3 Misitano (A), 50' e 89' Pierozzi (B), 64' Saio (B)
Monopoli - Latina 1-0
46' Vinciguerra
Trapani - Team Altamura 0-1
38' Curcio
AZ Picerno-Potenza 2-0
8' Abreu, 12' Bianchi
Cosenza-Casertana 3-1
32' rig. Liotti (Cas), 56' Dametto (Cos), 60' Achour (Cos), 77' Contiliano (Cos) - [espulso Saco (Cas) al 90'+1]
Siracusa-Crotone 1-3 30' rig. Contini (S), 38' Zunno (C), 45'+5 Vinicius (C),  66' rig. Gomez (C)
Domenica 1° febbraio
Foggia-Audace Cerignola 1-3
36' e 58' Vitale (AC), 78' D'Orazio (AC), 85' Castorri (F)
Salernitana-Giugliano 1-1
17' Ferraris (S), 62' D'Agostino (G)

Classifica: Benevento 54, Catania 51, Salernitana 46, Cosenza 40, Casertana 39, Monopoli 37, Crotone 37, Audace Cerignola 35, Casarano 30, Team Altamura 30, Potenza 29, Sorrento 27, Latina 26*, Atalanta U23 26, Trapani 25, Cavese 23, Foggia 22, Picerno 22, Siracusa 21, Giugliano 18
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Cittadella, per il centrocampo arriva Ghezzi dal Renate. De Zen passa in nerazzurro... Cittadella, per il centrocampo arriva Ghezzi dal Renate. De Zen passa in nerazzurro
Gennaro Volpe: “Nessuna magia, la svolta della Latina nasce dal lavoro quotidiano”... Gennaro Volpe: “Nessuna magia, la svolta della Latina nasce dal lavoro quotidiano”
Un altro Ekuban per il Renate: dal Latina arriva Joseph a titolo definitivo Un altro Ekuban per il Renate: dal Latina arriva Joseph a titolo definitivo
Altre notizie Serie C
Serie C, si chiude oggi la 24ª giornata: due posticipi con vista playoff nel Girone... Serie C, si chiude oggi la 24ª giornata: due posticipi con vista playoff nel Girone A
Latina, arriva a titolo definitivo dal Foggia l'attaccante Cheikh Sylla: accordo... UfficialeLatina, arriva a titolo definitivo dal Foggia l'attaccante Cheikh Sylla: accordo fino al 2027
Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra... Focus TMWSerie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Salernitana, altra brutta figura: servono 3 innesti top, ma lista piena. Ds e mister... Salernitana, altra brutta figura: servono 3 innesti top, ma lista piena. Ds e mister a rischio
Salernitana, Raffaele: "Voglio portare i granata in B. In casa facciamo più fatica"... Salernitana, Raffaele: "Voglio portare i granata in B. In casa facciamo più fatica"
Giugliano, Di Napoli: "Un onore fare un punto in uno stadio come l'Arechi" Giugliano, Di Napoli: "Un onore fare un punto in uno stadio come l'Arechi"
Vicenza travolgente a Busto Arsizio, Gallo: "Gara insidiosa, ma siamo sulla strada... Vicenza travolgente a Busto Arsizio, Gallo: "Gara insidiosa, ma siamo sulla strada giusta"
Dolomiti Bellunesi, Marconi decisivo contro la v. Verona: "Gol pesantissimo, ma posso... Dolomiti Bellunesi, Marconi decisivo contro la v. Verona: "Gol pesantissimo, ma posso fare di più"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
1 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Pulisic, anche se scalpita Fullkrug
2 Serie A, 23^ giornata LIVE: Milan con Leao e Nkunku, Malen già titolarissimo
3 Udinese-Roma, le probabili formazioni: Dybala out, c'è Pellegrini con Soule e Malen
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
5 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, ecco Alisson Santos: il brasiliano ha iniziato le visite mediche a Roma
Immagine top news n.1 Roma, ecco Zaragoza dal Bayern: l'esterno è atterrato a Fiumicino. Le immagini
Immagine top news n.2 Che bella Juventus: Spalletti fa la voce grossa a Parma e chiude a Icardi: "Non lo vogliamo"
Immagine top news n.3 Da Mateta a Icardi, passando per Lookman, fino a Gosens: le ultime 24 ore di mercato in Italia
Immagine top news n.4 Pisa, nome a sorpresa per la panchina: Hiljemark è il primo nome. I dettagli
Immagine top news n.5 Fiorentina, Gosens vuole restare: no del tedesco alla proposta del Nottingham
Immagine top news n.6 Milan-Mateta, serve altro tempo: un medico dei rossoneri a Londra. Tutti i dettagli
Immagine top news n.7 Juventus, Chiellini: "Escludo l'operazione Icardi. Kolo Muani? Siamo in attesa"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.2 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.3 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.4 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Lo Monaco: "Lazio, imporre a Lotito di stare zitto. Servirebbe un bagno di umiltà"
Immagine news Serie C n.2 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.3 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Disasi valutato e poi scartato. L'Atletico Madrid ha chiuso al prestito di Gimenez
Immagine news Serie A n.2 Daniele Rugani pronto al quarto prestito. Ma mai come stavolta può essere riscattato
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Spalletti su Icardi: "All'Inter mi aiutò, ma portava in spogliatoio cose extra-campo"
Immagine news Serie A n.4 Cremonese, tutto su Luperto: ecco l'offerta a titolo definitivo per il Cagliari
Immagine news Serie A n.5 Serie A, 23^ giornata LIVE: Milan con Leao e Nkunku, Malen già titolarissimo
Immagine news Serie A n.6 Chelsea, Disasi accontentato: resterà a Londra e giocherà con il West Ham
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, in arrivo dal Como il francese Le Borgne. Novakovich nome per l'attacco
Immagine news Serie B n.2 Cesena, in arrivo dal Bologna (via Pescara) Corazza. Spunta il nome di Castrovilli
Immagine news Serie B n.3 Bari, si punta a rinnovare la difesa: in arrivo Odenthal e Mantovani
Immagine news Serie B n.4 Empoli, il calciomercato si accende per Ignacchiti: finisce nel mirino di due club
Immagine news Serie B n.5 Il punto sulla B: festa grande a Venezia, Castori vince ancora. Biasci fa tripletta
Immagine news Serie B n.6 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, si chiude oggi la 24ª giornata: due posticipi con vista playoff nel Girone A
Immagine news Serie C n.2 Latina, arriva a titolo definitivo dal Foggia l'attaccante Cheikh Sylla: accordo fino al 2027
Immagine news Serie C n.3 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, altra brutta figura: servono 3 innesti top, ma lista piena. Ds e mister a rischio
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Raffaele: "Voglio portare i granata in B. In casa facciamo più fatica"
Immagine news Serie C n.6 Giugliano, Di Napoli: "Un onore fare un punto in uno stadio come l'Arechi"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Parma Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Juventus, per Spalletti vietato sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, si chiude oggi la 12ª giornata: in programma Fiorentina-Napoli
Immagine news Calcio femminile n.2 Calcio donne: Girelli da record con Juve, 'Più di una pietra miliare'
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, tripla Beccari e Girelli trascinano la Juventus: 4-0 al Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Girelli nella storia: 238 presenze, nessuna come lei in bianconero
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili: "Lazio squadra forte, ma noi avremmo meritato qualcosa in più del pari"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 12ª giornata: il Parma frena la Roma, e l'Inter accorcia dalla capolista giallorossa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping