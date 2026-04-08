Sfide decisive. L'Eco di Bergamo in apertura: "Atalanta pronta con un Raspadori al top"

L'Eco di Bergamo in prima pagina dedica ampio spazio al calcio e all'Atalanta, che ha ricominciato al meglio il proprio percorso dopo la sosta per le Nazionali. La Dea infatti è riuscita a imporsi per 0-3 in casa del Lecce, conquistando la seconda vittoria consecutiva nonché la quattordicesima in campionato. La zona Champions ora è distante solo cinque lunghezze per i nerazzurri, che adesso sono pronti a giocarsi diverse sfide decisive negli ultimi sette incontri di campionato.

L'Atalanta potrà contare anche su un Raspadori al top, tornato al gol proprio contro il Lecce. L'ottimo stato di forma dell'attaccante potrebbe essere un fattore per la Dea, che è riuscita ad accorciare su Roma e Como restando al passo della Juventus. L'Atalanta infatti è volata a quota 53 in classifica ma proverà a incrementare il proprio bottino anche nella gara contro i bianconeri, attesi a Bergamo nell'anticipo del sabato sera. Sulla strada dell'Atalanta però c'è anche la Roma, a cui i bergamaschi faranno visita proprio nel turno successivo a quello previsto contro la Juve.

Due impegni che potrebbero ridisegnare al meglio la classifica in favore della Dea, che spera ancora nel grande obiettivo Champions. L'Atalanta da qui alla fine della stagione sfiderà anche il Milan e il Bologna senza dimenticare la Coppa Italia: il 22 aprile a Bergamo, dopo il 2-2 maturato all'Olimpico, la Dea si giocherà la semifinale di ritorno con la Lazio. Anche qui l'ambizione sarà quella di avanzare e sfidare una tra Inter e Como in finale.