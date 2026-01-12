Serie C, si chiude la 21ª giornata: tre punti d'oro per il Picerno. Salernitana-Cosenza 0-0
Si chiudono i due posticipi di questa sera e, dunque, va in archivio la 21ª giornata del campionato di Serie C. Da segnalare la vittoria di misura ottenuta dal Picerno nello scontro diretto per la salvezza nel Girone C sul campo del Giugliano e lo 0-0 nel big match del medesimo raggruppamento fra Salernitana e Cosenza. Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre gironi:
SERIE C - 21ª GIORNATA
GIRONE C
Audace Cerignola-Potenza 4-0
21' Gambale, 24' Parlato, 56' D'Orazio, 62' Ligi
Latina-Trapani 2-1
21' e 36'rig. Parigi (L), 30' Salines (T)
Crotone-Team Altamura 0-1
77' Curcio
Sorrento-Foggia 2-1
42' Bevilacqua (F), 45'+1 Sabbatani (S), 87' Shaw (S)
Casarano-Atalanta U23 0-1
20' Cisse
Catania-Cavese 2-0
88' Di Gennaro, 90'+2 Caturano
Monopoli-Siracusa 1-0
67' Battocchio
Casertana-Benevento 0-0
Giugliano-Picerno 0-1
27' Pugliese
Salernitana-Cosenza 0-0
Classifica - Catania 45, Benevento 45, Casertana 39, Salernitana 39, Cosenza 37, Monopoli 33, Crotone 28, Audace Cerignola 28, Casarano 28, Potenza 26, Atalanta U23 25, Sorrento 24, Team Altamura 23, Latina 22, Cavese 21, Siracusa 21, Trapani 19, Foggia 19, Picerno 18, Giugliano 16
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE A
Albinoleffe-Pro Vercelli 2-1
32' Comi (PV), 67' Sali (A), 90'+1 De Paoli (A)
Giana Erminio-Renate 0-1
34' Karlsson
Vicenza-Ospitaletto 1-0
5' Cuomo
Union Brescia-Trento 2-1
20' Cazzadori (B), 45' Dalmonte (T), 50' Silvestri (B)
Pergolettese-Lumezzane 0-2
37' Mancini, 64' Caccavo
Pro Patria-Inter U23 1-2
4', 26' rig. La Gumina (I), 91' Desogus (P)
Alcione Milano-Cittadella 1-0
78' Ciappellano, 90' Morselli
Novara-Dolomiti Bellunesi 1-1
83' Ledonne (N), 90'+6 Saccani (D)
Virtus Verona-Arzignano Valchiampo 0-1
45'+5 Mattioli
Lecco-Triestina 1-0
43' Sipos
Classifica: Vicenza 53, Union Brescia 42, Lecco 41, Cittadella 35, Alcione Milano 33, Renate 31, Inter U23 31, Trento 30, Arzignano Valchiampo 27, Pro Vercelli 27, Giana Erminio 26, Lumezzane 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 24, Novara 23, Ospitaletto 23, Virtus Verona 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2
N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Ascoli-Ternana 1-0
64' D'Uffizi
Torres-Campobasso 2-2
15' Mastinu (T), 44' Martina (C), 90'+3 Celesia (C), 90'+11rig. Diakitè (T)
Ravenna-Forlì 0-0
Livorno-Juventus Next Gen 1-2
7' Di Carmine (L), 12' Puczka (J), 84' Guerra (J)
Carpi-Pianese 1-1
63' Panelli (C), 87' Sodero (P)
Arezzo-Pontedera 1-0
27' aut. Biagini
Perugia-Bra 1-1
41' Lionetti (B), 92' Nepi (P)
Sambenedettese-Gubbio 0-0
Pineto-Guidonia Montecelio 3-3
8' Vigliotti (P), 13' Gagliardi (P), 31'/69'/98' rig. Zuppel (G), 43' Ienco (P)
Riposa: Vis Pesaro
Classifica: Arezzo 46, Ravenna 42, Ascoli 37, Pineto 32, Vis Pesaro 27*, Campobasso 27, Guidonia Montecelio 27, Pianese 27, Juventus Next Gen 27, Carpi 27, Ternana 26, Forlì 25, Livorno 19, Gubbio 20*, Sambenedettese 20, Perugia 19, Bra 17, Torres 15, Pontedera 14
* una gara in meno
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva