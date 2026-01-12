Serie C, si chiude la 21ª giornata: tre punti d'oro per il Picerno. Salernitana-Cosenza 0-0

Si chiudono i due posticipi di questa sera e, dunque, va in archivio la 21ª giornata del campionato di Serie C. Da segnalare la vittoria di misura ottenuta dal Picerno nello scontro diretto per la salvezza nel Girone C sul campo del Giugliano e lo 0-0 nel big match del medesimo raggruppamento fra Salernitana e Cosenza. Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre gironi:

SERIE C - 21ª GIORNATA

GIRONE C

Audace Cerignola-Potenza 4-0

21' Gambale, 24' Parlato, 56' D'Orazio, 62' Ligi

Latina-Trapani 2-1

21' e 36'rig. Parigi (L), 30' Salines (T)

Crotone-Team Altamura 0-1

77' Curcio

Sorrento-Foggia 2-1

42' Bevilacqua (F), 45'+1 Sabbatani (S), 87' Shaw (S)

Casarano-Atalanta U23 0-1

20' Cisse

Catania-Cavese 2-0

88' Di Gennaro, 90'+2 Caturano

Monopoli-Siracusa 1-0

67' Battocchio

Casertana-Benevento 0-0

Giugliano-Picerno 0-1

27' Pugliese

Salernitana-Cosenza 0-0

Classifica - Catania 45, Benevento 45, Casertana 39, Salernitana 39, Cosenza 37, Monopoli 33, Crotone 28, Audace Cerignola 28, Casarano 28, Potenza 26, Atalanta U23 25, Sorrento 24, Team Altamura 23, Latina 22, Cavese 21, Siracusa 21, Trapani 19, Foggia 19, Picerno 18, Giugliano 16

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A

Albinoleffe-Pro Vercelli 2-1

32' Comi (PV), 67' Sali (A), 90'+1 De Paoli (A)

Giana Erminio-Renate 0-1

34' Karlsson

Vicenza-Ospitaletto 1-0

5' Cuomo

Union Brescia-Trento 2-1

20' Cazzadori (B), 45' Dalmonte (T), 50' Silvestri (B)

Pergolettese-Lumezzane 0-2

37' Mancini, 64' Caccavo

Pro Patria-Inter U23 1-2

4', 26' rig. La Gumina (I), 91' Desogus (P)

Alcione Milano-Cittadella 1-0

78' Ciappellano, 90' Morselli

Novara-Dolomiti Bellunesi 1-1

83' Ledonne (N), 90'+6 Saccani (D)

Virtus Verona-Arzignano Valchiampo 0-1

45'+5 Mattioli

Lecco-Triestina 1-0

43' Sipos

Classifica: Vicenza 53, Union Brescia 42, Lecco 41, Cittadella 35, Alcione Milano 33, Renate 31, Inter U23 31, Trento 30, Arzignano Valchiampo 27, Pro Vercelli 27, Giana Erminio 26, Lumezzane 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 24, Novara 23, Ospitaletto 23, Virtus Verona 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Ascoli-Ternana 1-0

64' D'Uffizi

Torres-Campobasso 2-2

15' Mastinu (T), 44' Martina (C), 90'+3 Celesia (C), 90'+11rig. Diakitè (T)

Ravenna-Forlì 0-0

Livorno-Juventus Next Gen 1-2

7' Di Carmine (L), 12' Puczka (J), 84' Guerra (J)

Carpi-Pianese 1-1

63' Panelli (C), 87' Sodero (P)

Arezzo-Pontedera 1-0

27' aut. Biagini

Perugia-Bra 1-1

41' Lionetti (B), 92' Nepi (P)

Sambenedettese-Gubbio 0-0

Pineto-Guidonia Montecelio 3-3

8' Vigliotti (P), 13' Gagliardi (P), 31'/69'/98' rig. Zuppel (G), 43' Ienco (P)

Riposa: Vis Pesaro

Classifica: Arezzo 46, Ravenna 42, Ascoli 37, Pineto 32, Vis Pesaro 27*, Campobasso 27, Guidonia Montecelio 27, Pianese 27, Juventus Next Gen 27, Carpi 27, Ternana 26, Forlì 25, Livorno 19, Gubbio 20*, Sambenedettese 20, Perugia 19, Bra 17, Torres 15, Pontedera 14

* una gara in meno

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva