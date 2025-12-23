Trapani, giornata decisiva: oggi la decisione del TAR sul ricorso per la penalizzazione
Giornata decisiva per il Trapani. Dopo la discussione avvenuta ieri, oggi il TAR Lazio dovrebbe pronunciarsi sul giudizio cautelare presentato dal club siciliano in merito agli otto punti di penalizzazione inflitti la scorsa estate, sanzione che ha inciso in modo pesante sull’andamento del campionato di Serie C.
Il ricorso al Tar rappresenta l’estremo tentativo della società granata di ottenere l’annullamento, o almeno la sospensione, della penalizzazione legata alla vicenda dei crediti d’imposta ritenuti fasulli, utilizzati per il pagamento di alcune imposte. Un percorso giudiziario già complesso, che ha visto in precedenza il rigetto da parte del Tribunale Federale Nazionale, la successiva conferma della Corte Federale d’Appello e, infine, il pronunciamento negativo del CONI attraverso il Collegio di Garanzia.
Il Tar Lazio, nella giornata odierna, potrà decidere se accogliere l’istanza cautelare, respingerla oppure rinviare la questione a una successiva udienza di merito. In ogni caso, per il Trapani il calendario giudiziario non si esaurisce qui: è infatti già fissata una nuova udienza davanti al Tribunale Federale Nazionale l’8 gennaio.
