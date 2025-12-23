TMW Avellino, Gyabuaa nel mirino del Mantova: contatti in corso, sensazioni positive

Il Mantova di Francesco Modesto ha messo nel mirino Manu Emmanuel Gyabuaa, centrocampista classe 2001 in forza all'Avellino ma di proprietà dell'Atalanta. Secondo quanto raccolto da TMW i contatti fra le parti sono già stati avviati e la trattativa è a buon punto: se non ci saranno intoppi il giocatore potrebbe approdare al Mantova all'apertura ufficiale della sessione invernale di mercato.