Empoli, meno grave del previsto l'infortunio di Pellegri: può tornare a gennaio
L’infortunio accusato da Pietro Pellegri nella gara di domenica a Mantova si è rivelato meno serio di quanto temuto inizialmente. Per l’attaccante si tratta infatti di un indurimento all’adduttore, problema che lo costringerà a saltare il prossimo impegno contro il Frosinone, ma senza scenari particolarmente allarmanti.
Lo staff medico punta a rivederlo a disposizione a gennaio: il rientro potrebbe avvenire già nella trasferta del 10 a Cesena, data cerchiata in rosso per il ritorno in campo.
In vista della sfida di sabato, Alessio Dionisi dovrà però fare i conti con diverse assenze. Oltre a Pellegri, mancheranno anche Lovato e Saporiti. Restano invece da valutare le condizioni di Curto, Shpendi e Popov, quest’ultimo alle prese con uno stato influenzale. Lo riporta La Gazzetta dello Sport
