Conte: "Abbiamo scritto un'altra pagina di storia perché alla fine ha vinto il Napoli"

"Siamo venuti in Arabia per onorare lo Scudetto che avevamo sulla maglia e penso che lo abbiamo fatto". Parla così Antonio Conte, tecnico del Napoli, ai microfoni di Radio Tv Serie A dopo la vittoria per 2-0 contro il Bologna in Supercoppa Italiana: "Non solo questa, abbiamo giocato due ottime partite, i ragazzi sono stati veramente straordinari".

Conte poi analizza il match contro i rossoblù: "Si vedeva proprio che trasudavano voglia di vincere, volevano vincerlo sto trofeo, anche perché ho battuto un pochettino su un discorso... Noi abbiamo fatto un percorso bellissimo, l'anno scorso abbiamo vinto lo Scudetto e siamo venuti a giocarci la Supercoppa qui contro squadre fortissime, e volevamo dimostrare che quello Scudetto è meritato. È meritato, e potevamo farlo soltanto in una maniera: onorando, vincendo la semifinale e poi abbiam vinto la finale. Abbiamo scritto un'altra pagina di storia, perché alla fine c'è scritto che il Napoli ha vinto la Supercoppa".