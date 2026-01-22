Ufficiale
Siracusa, fatta per l'attaccante classe 1990 Alessandro Sbaffo
Siracusa Calcio 1924 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Sbaffo.
Attaccante classe ’90, nella prima parte di questa stagione ha giocato nel girone B di Serie C con la Sambenedettese. In precedenza, in terza serie, ha vestito anche le maglie di Recanatese, Gubbio, Albinoleffe e Reggiana, oltre ad aver collezionato più di 100 presenze in Serie B con Avellino, Como, Latina, Reggina, Ascoli e Piacenza e ad aver esordito in Serie A con il Chievo.
Il calciatore svolgerà oggi il primo allenamento agli ordini di mister Turati e sarà a disposizione per i prossimi impegni ufficiali.
