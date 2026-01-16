Sambenedettese, Sbaffo saluta dopo un anno. Ha risolto il contratto con il club
Termina dopo un anno l'avventura dell'esperto centrocampista Alessandro Sbaffo con la maglia della Sambenedettese. Il classe '90, che in questa stagione ha messo a segno due reti in 20 presenze, ha infatti risolto il contratto coi marchigiani ed è ora libero di accasarsi altrove a parametro zero. Sbaffo chiude la sua esperienza alla Samb con 32 presenze, con tre reti, e una promozione in Serie C conquistata lo scorso anno. Questa la nota della società rossoblù:
"La U.S. Sambenedettese comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Sbaffo. La società ringrazia Alessandro per la professionalità, la serietà e la dedizione dimostrate finora con la maglia della Sambenedettese augurandogli le migliori fortune calcistiche e personali per il suo prosieguo di carriera.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.