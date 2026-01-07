Ufficiale
Siracusa, risoluzione consensuale del contratto con l'attaccante Giuliano Alma
Siracusa Calcio 1924 comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Giuliano Alma.
L'attaccante classe 1993 saluta, dunque, il club siciliano dopo due anni e un totale di 64 presenze costellate da 24 reti. Tutte realizzate in Serie D.
