TMW Sorrento, interesse concreto per Noce del Livorno. Ma è sempre titolare in Toscana

Il Sorrento è fortemente interessato a Mario Noce, terzino di proprietà del Livorno. Nelle prossime ore ci potrebbe essere un'accelerata per chi in questa stagione è stato uno dei titolari praticamente indiscussi con 20 presenze e 1706 minuti giocati, con due reti, il primo nella sconfitta contro il Forlì, mentre il secondo nella vittoria per due a uno contro l'Arezzo.

Per questo resta da capire se il club toscano avrà voglia di privarsene. Anche perché è stato titolare praticamente sempre, eccezion fatta per la partita contro l'Ascoli, dove però scontava una squalifica per cartellino rosso diretto ricevuto solamente una settimana prima - dopo sette minuti - nella sconfitta per tre a zero contro la Vis Pesaro. Per il resto percorso quasi netto per il difensore che è uno dei pilastri della squadra di Roberto Venturato.

Noce è arrivato a Livorno nell'estate scorsa, verso la fine di luglio, e presentato così dal comunicato ufficiale del club labronico. "Mario Noce è un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915! Cresciuto nelle giovanili del Catania, esordisce in prima squadra nei prestiti con Chieti, Gozzano e Cesena, poi l’esordio coi siciliani e le esperienze con Ancona e Legnago arrivando a collezionare oltre 100 presenze in Serie C".