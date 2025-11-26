TMW Cagliari, idee chiare per il calciomercato di gennaio: mezzala e punta le due priorità

Il Cagliari del presidente Tommaso Giulini a oltre un mese dall'inizio della finestra invernale di calciomercato sembra avere le idee piuttosto chiare sui correttivi da apportare alla rosa. Attualmente quattordicesima in classifica con undici punti conquistati nelle prime dodici giornate di campionato, la squadra allenata da mister Pisacane dopo un ottimo inizio ha decisamente rallentato: quattro punti nelle ultime otto giornate e una vittoria che in Serie A manca da Lecce-Cagliari 1-2 del 19 settembre.

Nonostante i tre gol realizzati nell'ultimo turno, la squadra sarda in questo avvio di stagione ha evidenziato più di un problema in zona gol anche a causa dell'infortunio rimediato a settembre da Andrea Belotti. Il centravanti classe '93 arrivato dal Como nelle ultime ore della finestra estiva di calciomercato ha rimediato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro dopo aver realizzato due gol in tre partite. Un brutto infortunio che ha compromesso l'intera stagione dell'ex Nazionale e costringerà il club a sostituirlo in vista della seconda parte di campionato

Oltre a una punta, il direttore sportivo Guido Angelozzi andrà però anche alla ricerca di un centrocampista. Per la precisione, una mezzala di piede mancino visto che in questo momento in quella zona di campo ci sono solo giocatori che prediligono il destro. La ricerca è appena iniziata e tutta in divenire. Anche perché da qui alla fine dell'anno il Cagliari ha in programma tante gare importanti. Ecco il quadro.

29 novembre (Serie A) - Juventus-Cagliari

3 dicembre (Coppa Italia) - Napoli-Cagliari

7 dicembre (Serie A) - Cagliari-Roma

13 dicembre (Serie A) - Atalanta-Cagliari

21 dicembre (Serie A) - Cagliari-Pisa

27 dicembre (Serie A) - Torino-Cagliari