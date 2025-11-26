TMW Rimini in liquidazione: cosa prevedono le NOIF. Cosa succederà al Girone B di Serie C

Con la messa in liquidazione del Rimini da parte della Building Company, società proprietaria delle quote del sodalizio romagnolo, si apre un fronte che riguarda l'intero Girone B di Serie C.

NOIF (Norme Organizzative Interne FIGC) alla mano, infatti, l'orizzonte che si sta concretizzando è quello previsto dall’articolo 16.5: “Decadenza e revoca dell'affiliazione”.

La norma in questione recita:

Il Presidente Federale delibera la revoca dell’affiliazione di una società alla F.I.G.C. ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell’art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

Su queste basi, l'estromissione del Rimini, secondo tempi e modi decisi dalla FIGC, è praticamente cosa certa. Il Girone B perderebbe una partecipante e verrebbero annullati i risultati finora ottenuti, in quanto non è ancora terminato il girone d’andata.

Per la Lega Pro, dunque, si prospetta un nuovo caso di un club che non arriva a fine corsa, nonostante il lavoro che ha portato alle nuove norme per l'iscrizione, all'introduzione dell’indice di liquidità e lo stesso Matteo Marani, che lo scorso maggio (prima ancora del via ufficiale alla nuova stagione) aveva dichiarato: “Ho invitato i club a non iscriversi se non ce la fanno”.