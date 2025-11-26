Zanimacchia si racconta: "Neymar il mio idolo, Douglas Costa il più forte. Grato a Sarri"

Luca Zanimacchia, centrocampista del Modena, si è raccontato nel corso di 'Controvento' rubrica del canale ufficiale YouTube del club canarino. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni:

"Neymar al Barcellona è stato il mio primo idolo. Adoravo le sue Skills.

Cagliari-Juve in campo a fianco a CR7? Tosta. Dovevi passargliela per forza (ride, ndr). Feci anche un tiro in quella gara e non mi disse niente.

Il più forte? Douglas Costa. Velcissimo e aveva giocate incredibile.

Sarri? Mi ha fatto esordire. Lo ringrazio tanto. Quell'esperienza è stata importantissima. Lo scudetto? Nella bacheca c'è. E me lo tengo.

Nazionale? Ho fatto solo l'Under19 ma con anche un Europeo. C'erano Zaniolo, Pinamonti, Cutrone e tanti altri.

L'allenatore più tosto? Sottil. Però poi in campo andiamo e quindi va bene così.

Collezioni? Lego. Li amo tanto tanto. Ma costano troppo e ho scritto anche alla pagina ufficiale ma non mi hanno risposto".