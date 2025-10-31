Spalletti: "Koop lo conosco bene, l'ho cercato ma costava troppo. Per me è un mediano/mezzala"

Luciano Spalletti in conferenza stampa dall'Allianz Stadium parla anche del necessario rilancio di Teun Koopmeiners, mai riuscito ad avere continuità ad alto livello dal suo arrivo alla Juventus, un anno e mezzo fa: "Koop lo conosco bene perché l'abbiamo seguito nelle squadre precedenti, ma costava tanto. Mi piaceva tanto e una volta ci siamo sentiti anche per telefono. Per me rimane quell'idea che avevo visto. Secondo me è un mediano/mezzala. Poi ha giocato anche come difensore. Voglio fare i complimenti a Gasperini che ha tirato fuori il meglio da un calciatore. Koop ha questo piede che può mettere il pallone dove vuole, poi spalle alla porta può avere difficoltà e in mezzo al traffico non è semplice per lui, ma Gasperini l'ha valorizzato al massimo".

Pensa di poter avere delle difficoltà con il Dna del club?

"No perché è fondamentale vincere la partita. Però il calcio è anche uno spettacolo noi cercheremo di fare un buon prodotto. È un discorso anche vostro perché siete sempre alla ricerca di qualche parola nuova. Noi andremo a cercare qualcosa di bello di vedere. Io quando venivo qua ho sempre percepito quella bellezza di novità e innovazione. Perciò noi ci impegneremo per provare a fare qualcosa. Noi dobbiamo vincere e poi parleremo di altro".

