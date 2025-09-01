Ternana, gradito ritorno in difesa: dopo otto anni riecco Biagio Meccariello
A distanza di otto anni il centrale Biagio Meccariello torna a vestire la maglia della Ternana firmando un contratto fino a fine stagione. Di seguito i comunicati dei due club interessati:
Il comunicato della Ternana:
"Torna a vestire la maglia rossoverde, a 8 anni di distanza, Biagio Meccariello.
Il difensore campano, classe ’91, arriva a titolo definitivo dal Benevento legandosi alla società di via della Bardesca fino al 30 giugno prossimo.
Il centrale beneventano annovera 14 presenze ed un gol in Serie A con il Lecce e 265 gare, 8 reti e 5 assist in Serie B tra Ternana, Brescia, Lecce e Spal".
Il comunicato del Benevento:
"Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'intesa con la Ternana per la cessione definitiva del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Biagio Meccariello. Il Club augura al calciatore le migliori soddisfazioni professionali".