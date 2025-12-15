Fiorentina, i tifosi rompono con la società: "Le nostre strade si dividono. Vergognatevi"

La tifoseria organizza della Fiorentina prende le distanze da squadra e soprattutto società. Con un comunicato stampa, l’Associazione Centro Coordinamento Viola Club è intervenuta in un momento drammatico per i gigliati, che intanto oggi pomeriggio hanno confermato - almeno per le prossime due partite con Losanna e Udinese - il tecnico Paolo Vanoli: “Ora basta! Riteniamo opportuno intervenire per far conoscere al popolo viola il punto di vista dei club organizzati sulla situazione attuale della Fiorentina - si legge nella nota stampa -. Non è nostro compito suggerire soluzioni per fronteggiare quella che appare a tutti gli effetti una caduta libera senza paracadute.

Noi siamo tifosi, siamo l'organizzazione che racchiude il maggior numero di viola club e possiamo perciò lamentare quella che negli ultimi anni è sembrata una deriva molto chiara e lucida da parte della Società, arroccata dentro al bellissimo e costosissimo Viola Park. Elementi fondamentali come identità e senso di appartenenza che in questo momento sarebbero indispensabili, sono stati messi da parte e ritenuti non strategici.

L'ostentata indifferenza verso l'Associazione e i Viola club stessi ne è stata la plastica dimostrazione. Senza dimenticare quella maglia arancione di ieri che è sembrata l'ultimo sfregio a Firenze e ai tifosi viola. Noi possiamo solo registrare il senso di smarrimento e di disorientamento che sta pervadendo tutto il mondo viola. Abbiamo paura e siamo terrorizzati all'idea di finire in serie B per di più nell'anno del Centenario. Abbiamo una squadra che ad oggi è riuscita a raccogliere 6 punti sui 45 disponibili, una miseria e l'eventuale retrocessione sarà una macchia indelebile per calciatori, staff tecnico e dirigenti. Vergognatevi!

Leggendo l'intervista del Presidente speravamo di trovare un’idea di soluzione invece la paura di retrocedere è aumentata ulteriormente - prosegue la nota -. È evidente che il Presidente viva, o lo fanno vivere, in un mondo parallelo che non ha niente a che vedere con la realtà, tanto che possiamo affermare che di quella intervista non abbiamo condiviso niente. Ci attendevamo ben altro. Noi credevamo di poter intraprendere con questa Proprietà un cammino diverso dall'aver lottato per non retrocedere tre anni su sette di loro gestione e raggiungere

come massimo risultato un sesto posto. Il Presidente ci ha fatto capire che tutto ‘va bene cosi’. È libero di pensarla come crede ma sappia, o fategli sapere, che a questo punto... Noi non ci riconosciamo più in questa proprietà e pertanto… le nostre strade si dividono. Continueremo per sempre ad essere tifosi della Fiorentina e lotteremo con tutte le nostre forze affinché lo spettro dei "COSMOS" smetta di aleggiare su Firenze”.