Assist di Ruggeri, gol di Sorloth. Raddoppio Atletico al Camp Nou: 0-2 al 70'
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Raddoppio dell'Atlético al "Camp Nou". Segna Alexander Sorloth su assist di Matteo Ruggeri. Bel traversone dalla sinistra dell'ex atalantino che pesca il norvegese, subentrato al 60' per Lookman, bravo a colpire al volo di sinistro, spuntandola su Gerard Martin e battendo Joan Garcia. Al 70' il risultato è di 0-2.
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