Live TMW Atalanta, De Roon: "Con Palladino grande entusiasmo. Coppa Italia? Vogliamo vincerla"

Marten De Roon, calciatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Genoa nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore nerazzurro presso lo stadio di Bergamo.

Che messaggio ha dato oggi visto il goal

"Io Pasalic e Djimsiti cerchiamo sempre di dare il massimo per l'Atalanta. Dobbiamo continuare così perché la strada è quella giusta".

Cosa ha portato Palladino a Bergamo?

"Ha portato entusiasmo e voglia ovviamente di vincere ogni gara. Ha dato un messaggio chiaro a noi giocatori: non avere paura cercando di lottare su ogni pallone pressando ovviamente l'avversario. Stiamo tornando ai livelli di prima".

Come vede lei questa nuova Atalanta?

"Stiamo mantenendo sempre la stessa intensità degli altri anni. Noi cerchiamo sempre di fare goal dimostrando continuità e sempre voglia di vincere".

Quanta voglia c'è di conquistare la Coppa Italia?

"Molta. Vogliamo portare a casa questo trofeo dopo tante finali perse: il nostro obiettivo è quello".

Che aria si respira nello spogliatoio?

"Positiva. Siamo una rosa tanto ampia e competitiva dove abbiamo bisogno di tutti. C'è un calendario lungo e difficile, ma possiamo farcela".

17:13 - Termina la conferenza stampa di Marten De Roon