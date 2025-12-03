Atalanta-Genoa 4-0, le pagelle: Djimsiti la sblocca, Scamacca sottotono

Risultato finale: Atalanta-Genoa 4-0

ATALANTA

Sportiello 6 - Partita da spettatore non pagante quest'oggi per l'estremo difensore bergamasco.

Djimsiti 7 - Sblocca l'incontro con un bel colpo di testa e sfiora addirittura la doppietta. Dal 61' Ahanor 6,5 - Partecipa alla festa trovando il gol dell'ex in pieno recupero.

Hien 6,5 - Amministra la difesa con ordine.

Kolasinac 6,5 - Solidità e qualità, si fa vedere anche in proiezione offensiva. Dal 61' Brescianini 6 - Cerca senza fortuna la conclusione, entra bene nel vivo del gioco atalantino.

Bellanova 6,5 - Solita gara fatta di concretezza e qualità. Dal 74' Bernasconi s.v.

De Roon 7 - Segna il gol del 2-0 con una pregevole conclusione.

Pasalic 7 - Colpisce una traversa clamorosa nel primo tempo, è lesto a leggere la conclusione sbagliata di Scamacca e a tramutarla in gol.

Zalewski 6,5 - Dal suo piede nasce il gol dell'1-0 firmato da Djimsiti.

De Ketelaere 6,5 - Solita gara elegante per l'ex rossonero. Dal 61' Samardzic 6 - Entra a mezz'ora dalla fine, qualche giocata di qualità ma poco altro.

Sulemana 6 - Dura solo 21' la sua partita. Un paio di spunti interessanti, poi il cambio obbligato per un problema muscolare. Dal 21' Maldini 6 - Sfortunato in occasione del pregevole calcio di punizione che si stampa sul palo, impreciso quando viene lanciato a rete da de Roon.

Scamacca 5 - L'unica giocata degna di nota è un tiro sbagliato che si trasforma in assist per Pasalic.

Raffaele Palladino 7 - Gara di personalità per la sua Atalanta, che conquista meritatamente i quarti di finale di Coppa Italia. Partita dominata dall'inizio alla fine e mai in discussione.

GENOA

Siegrist 4 - Serata difficile per l'estremo difensore genoano: sbaglia sul quarto gol di Ahanor.

Norton-Cuffy 5 - In affanno sui continui arrembaggi dell'Atalanta assieme ai suoi compagni di reparto. Dal 78' Venturino s.v.

Otoa 5 - Poca qualità nelle giocate.

Vasquez 6 - Il capitano è l'ultimo a mollare. Lotta su ogni pallone.

Fini 5 - Inizia la gara con personalità, poi finisce anche lui nella morsa dell'Atalanta e viene espulso al 36' per un fallo su Bellanova lanciato a rete.

Stanciu 4 - Impalpabile, mai nel vivo del gioco. Dal 72' Cuenca 5 - Non la vede mai.

Frendrup 5 - Prova a dare un po' di geometrie, ma anche per lui è notte fonda. Dal 72' Onana s.v.

Masini 4 - Partita difficile anche per lui, in imbarazzo per l'intera partita.

Ellertsson 5 - Inizia con personalità, poi si spegne come tutti i suoi compagni.

Carboni 5 - Dura un tempo la sua gara. Prova in avvio a rendersi pericoloso, poi nulla più. Dal 46' Marcandalli 5 - Tocca pochissimi palloni, pomeriggio nero anche per lui.

Ekhator 5 - Cerca di dare un po' di dinamismo alla manovra offensiva, ma non riesce mai a rendersi pericoloso. Dal 72' Ekuban s.v.

Daniele De Rossi 5 - Ha provato a caricare squadra e ambiente alla vigilia, ma il divario tecnico oggi era troppo evidente. L'espulsione di Fini ha complicato un pomeriggio già difficile di suo.