TMW Radio Bucchioni: "Juve carica per il Maradona. Vicario pronto per la titolarità nell'Inter"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Come ha visto la Juve?

"Ieri si è rivisto lo spirito, questa è la novità. Si è visto qualche giocatore più dentro al gioco. L'atteggiamento è cambiato. La qualità della Juve degli ultimi anni è quella che è, per questo se Spalletti fa giocare il gioco anche di questi giocatori di medio livello, sicuramente può fare meglio questa Juve. Oggi la Juve deve crescere attraverso il gioco e mi sembra che Spalletti stia incidendo".

L'infortunio di Vlahovic farà esplodere David?

"Assolutamente sì. Credo possa fare meglio di quello che ha fatto, se lo metti in un meccanismo giusto, lui è uno da area di rigore. Serve che ruoti tutto intorno".

La Juve può fare il colpo al Maradona?

"No ma mi aspetto una grande prestazione. In settimana mi aspetto Spalletti con il gruppo che spingerà molto".

Inter, Vicario possibile obiettivo. Che ne pensa?

"E' la reattività che mi impressiona, potrebbe essere un Sommer giovane, con più reattività. E' cresciuto tantissimo in Inghilterra, anche nell'interpretazione del gioco. E' prontissimo per prendersi la maglia da titolare dell'Inter".