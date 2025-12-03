TMW Radio Di Napoli: "Vicario? L'Inter lo voleva da tempo. Sarebbe un colpo importante"

L'ex calciatore Arturo Di Napoli è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Inter, Vicario possibile obiettivo. Che ne pensa?

"Prima di andare in Premier, aveva trattato l'Empoli con l'Inter, sono certo di questo. Poi la Premier ha avuto la meglio. E' un affare che sfumò solo per una questione economico e l'Empoli per questo ha dato il ragazzo al Tottenham. Questo vuol dire che già in tempi non sospetti lo voleva. E' un portiere con esperienza internazionale, ha qualità e per forza qualcosa deve fare. L'età di Sommer oggi si fa sentire. Se venisse Vicario sarebbe un colpo importante".

Che cosa dice sui giovani italiani?

"Ho fatto un evento a Messina con altri colleghi e abbiamo parlato del sistema calcio. Credo che in alto ci debba andare qualcuno che capisca il movimento calcio all'interno, perché serve qualcosa per i settori giovanili. Vedo tanti stranieri, dobbiamo partire dal basso. Si parla di tutto questo da anni e nessuno fa niente".