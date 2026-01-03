Ufficiale
Torres, torna il giovane Iovieno dal Barletta. Interrotto in anticipo il prestito
TUTTO mercato WEB
Dopo sei mesi in cui non è mai sceso in campo con la maglia del Barletta in Serie D l’esterno Gabriel Iovieno, classe 2007, torna alla Torres per fine prestito. Lo annuncia il club pugliese con una nota sui propri canali ufficiali:
“La S.S.D. Barletta 1922 comunica il rientro dal prestito di Gabriel Iovieno alla Torres.
La società biancorossa ringrazia Gabriel per l’impegno profuso e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per il prosieguo della stagione”.
Per il giovane mancino è probabile che si prospetti un nuovo trasferimento in prestito per accumulare esperienza e minuti nella seconda metà di stagione.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Le più lette
1 Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile