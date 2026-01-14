Trapani, anche il Consiglio di Stato respinge l'istanza contro gli 8 punti di penalizzazione

Il Trapani incassa un altro duro colpo sul fronte giudiziario. Come riportato dalla versione online de La Gazzetta dello Sport anche il Consiglio di Stato ha infatti respinto il ricorso del club contro gli 8 punti di penalizzazione inflitti in estate. La sanzione, legata all’utilizzo di crediti d'imposta fittizi per i pagamenti, era già stata confermata nei tre gradi di giudizio sportivo e dal TAR del Lazio. Nonostante la società sostenga di essere stata truffata, la linea difensiva non ha convinto i giudici.

La strategia di Antonini e le nuove nubi all'orizzonte

Il presidente Valerio Antonini non sembra intenzionato ad arrendersi e ha già preannunciato nuovi ricorsi presso la giustizia europea. Tuttavia, il fronte sportivo resta caldissimo: il prossimo 22 gennaio è fissata un'udienza davanti al Tribunale Federale Nazionale (TFN) per il mancato rispetto delle scadenze amministrative dello scorso 16 dicembre.

Il rischio esclusione dal campionato

La situazione di classifica, già gravata da un totale di 15 punti di penalità, rischia di peggiorare drasticamente. Ma l'allarme principale riguarda la sopravvivenza stessa del club. Qualora, infatti, non venissero rispettati i pagamenti del prossimo 16 febbraio, i presupposti legali potrebbero portare alla radiazione dal campionato.

Lo spettro dell'esclusione è reso ancora più concreto da quanto già accaduto nei giorni scorsi alla sezione basket della città, travolta da analoghe criticità.