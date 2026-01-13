Trapani, Antonini: "Pronto ad arrivare alla Corte Europea. Come ha fatto Andrea Agnelli"

Lunga intervista a Domani per il presidente del Trapani, Valerio Antonini a pochi giorni dall'esclusione della sua compagine di basket, gli Sharks, dal campionato di Serie A.

L'imprenditore romano, però, parla anche della situazione della squadra di calcio della città siciliano, tornando anche sulla diatriba col Comune: "Abbiamo fatto una causa di risarcimento danni contro il Comune, contro il Libero Consorzio per lo stadio del calcio".

In proiezione futura, invece, afferma: “Per giugno voglio avere il titolo per ripartire in Serie C nel calcio e in Serie A nel basket. Se vinciamo, ci dovranno restituire tutto. Se in Italia non ci daranno ragione andremo alla Corte europea. È una battaglia che distruggerà per sempre questo sistema. Come ha fatto Andrea Agnelli con la Juventus”.

Un flash anche sul passato e sulla scelta di approdare a Trapani: “Non verrei mai a Trapani, nemmeno sotto tortura. Mi hanno abbandonato alla prima curva. Mi hanno pugnalato. Mi hanno scritto ‘Antonini vattene’ davanti alla scuola dei miei figli. Merde”.