Trapani, Aronica rivela: "In caso di vittoria il presidente avrebbe saldato dicembre"

© foto di FEDERICO SERRA
Luca Bargellini
Oggi alle 07:58Serie C
Luca Bargellini

Secondo successo consecutivo per il Trapani, che dopo il 4-0 sul Sorrento si ripete anche in casa di una Casertana che chiude in dieci. Salvatore Aronica, tecnico dei granata ha così commentato la prestazione:

"Sono molto contento di quello che hanno fatto i ragazzi oggi. Nonostante i problemi, scendiamo in campo per vincere e basta. Ci siamo sempre isolati dalle questioni extracalcistiche. Anche oggi, pur in difficoltà numerica e rinfrancati dalla bella notizia arrivata in settimana (il rinvio della trattazione del deferimento al 9 marzo, ndr), i ragazzi si sono impegnati al massimo, hanno messo tutto quello che avevano dentro e siamo riusciti a vincere in casa di una squadra messa molto bene in classifica. Al netto della penalizzazione, la Casertana avrebbe gli stessi punti del Trapani: questo testimonia il grande lavoro dei ragazzi. Se non ci fosse stata la penalizzazione, saremmo sicuramente più avanti. Questo gruppo mi riempie d’orgoglio. Non ho più elogi sufficienti per questi ragazzi: si sono immolati nonostante una trasferta organizzata al 90% in virtù dell’attesa di notizie concrete dalla Federazione. È una vittoria che ci dà morale e ci consente di guardare avanti con grande entusiasmo".

La partita è stata nervosa, forse oltre il dovuto: "È una partita di Lega Pro tra due squadre agguerrite e importanti come Casertana e Trapani, quindi ci sta un po’ di nervosismo. Nel primo tempo tre ammoniti per il Trapani e zero per la Casertana. Mi riferivo al fallo di Canotto, che ha sbracciato forse per aver perso l’equilibrio, mentre Casarotto ha dato uno schiaffone netto a Benedetti, un fallo di reazione più evidente. Però non valuto mai le decisioni arbitrali, né a favore né contro. Con la tecnologia gli arbitri si aiutano. È stata una bella gara: il Trapani ha avuto quattro occasioni nitide da gol, quindi ritengo la vittoria meritata. Faccio ancora i complimenti ai ragazzi".

Ma come vede il tecnico granata il futuro dopo la sospensione della decisione da parte del TFN? "Il futuro lo vedo roseo. Siamo l’unica società in Lega Pro che ha pagato lo stipendio di novembre: prima di partire il presidente ha saldato tutta la squadra. Questo testimonia il passaggio da notizie poco confortanti a una situazione positiva. Il presidente ha fatto una grande promessa: in caso di vittoria oggi avrebbe pagato anche dicembre. Un futuro più roseo di questo non lo immagino. Chiaramente c’è rammarico per i secondi sette punti di penalizzazione: se fossimo stati più attenti e accorti, avremmo avuto solo l’handicap iniziale (già previsto) e avremmo fatto un campionato diverso. A prescindere da quello che succede fuori dal campo, sono molto orgoglioso e contento di questi ragazzi. Vedo un futuro roseo: da qui a giugno ci giocheremo le nostre carte nel migliore dei modi".

E come sono state vissute queste settimane, in cui alcuni giocatori sono andati via e altri stavano per lasciare? "Sicuramente non bene. I ragazzi, per quello che danno in campo, auspicavano una classifica migliore. Dover aspettare sentenze, situazioni, sentire addetti ai lavori che spesso parlavano a vanvera, distoglieva e innervosiva. Però, come ho sempre detto, pensiamo al campo e a quello che dobbiamo fare. La squadra ha perso 10-11 giocatori importanti, andati a rinforzare club rilevanti come Salernitana, Catania, Casarano: testimonia che il Trapani aveva creato una rosa di valore. Le vicissitudini e le penalizzazioni hanno fatto sì che giocatori di un certo livello guardassero ai propri interessi. Siamo rimasti un gruppo solido di ragazzi importanti che ha trainato dalla vittoria contro il Sorrento a quella di oggi. Sono già arrivati due acquisti: da domani saremo di nuovo al lavoro col presidente per portare numericamente la rosa a 23, come giusto che sia. Sono molto fiducioso. Il presidente, ricco di entusiasmo, ci ha già chiamato e complimentato. Sono sicuro che il Trapani, entro il 2 febbraio, riorganizzerà nel migliore dei modi la rosa per giocarsi al meglio le ultime gare".

