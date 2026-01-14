Trapani, giornata decisiva: attesa la sentenza del Consiglio di Stato sulla penalizzazione

È una giornata chiave per il Trapani, che attende la pronuncia del Consiglio di Stato sul ricorso presentato contro gli otto punti di penalizzazione inflitti in estate. La sanzione era arrivata a seguito dei mancati pagamenti legati all’utilizzo di crediti d’imposta rivelatisi irregolari, una vicenda sulla quale il club granata continua a dichiararsi parte lesa di una truffa.

Il percorso giudiziario, come ricorda La Gazzetta dello Sport, finora non ha sorriso alla società siciliana: tutte le istanze presentate in ambito sportivo e amministrativo, compreso il ricorso al TAR, sono state respinte. Il verdetto del Consiglio di Stato potrebbe rappresentare l’ultimo passaggio per fare chiarezza definitiva sulla vicenda, anche se il presidente Antonini ha già lasciato intendere di essere pronto a percorrere ulteriori strade legali.

Nel frattempo, la situazione disciplinare rischia di aggravarsi. Il Trapani è già stato colpito da un’ulteriore penalizzazione di sette punti per il mancato rispetto completo della scadenza del 16 ottobre, provvedimento che sarà a sua volta oggetto di ricorso. Sul fronte più immediato, invece, pesa il deferimento per l’inadempienza della scadenza del 16 dicembre: il Tribunale Federale Nazionale si esprimerà il 22 e il rischio concreto è un nuovo taglio in classifica.

Lo scenario più estremo, già verificatosi nel basket per una società riconducibile allo stesso presidente (il Trapani Sharks), è quello di una possibile esclusione dal campionato. Un’ipotesi che metterebbe fine a una stagione tormentata e che avrebbe conseguenze dirette sull’equilibrio del girone C.