Trapani, verso la revoca della cittadinanza onoraria ad Antonini: “Venuti meno i meriti sportivi”

L’esclusione del Trapani Shark dal massimo campionato di basket italiano e le enormi difficoltà del Trapani calcio, che attende la decisione del Consiglio di Stato sull’istanza presentata dal club, hanno fatto venire meno quei meriti sportivi per cui Valerio Antonini, presidente di entrambe le società, era stato insignito della cittadinanza ordinaria.

Lo ha spiegato il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida: “La proposta era legata ai meriti sportivi: - riporta Trapanioggi.it - nel momento in cui i meriti sportivi vengono meno, vengono meno anche le motivazioni”. Per questo motivo il Comune si appresta a cancellare la cittadinanza onoraria conferita un anno fa ad Antonini. Una decisione che certifica il cambio di clima in città dopo il ciclone che ha travolto basket, calcio e l’economia locale.

Sul fronte calcistico infatti pare che il Consiglio di Stato abbia deciso di respingere l’istanza del club siciliano contro otto punti di penalizzazione e questo, se confermato, porterà quasi certamente a una nuova penalizzazione – in arrivo il 22 gennaio – e non solo. A quel punto potrebbero esserci gli estremi per l’esclusione dal campionato del Trapani, proprio come avvenuto nel basket.