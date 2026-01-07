Trento, in arrivo un altro rinforzo a centrocampo: vicino l'accordo per Candelari
Dopo aver trovato poco spazio nella prima metà della stagione con la maglia dello Spezia, sette presenze totali per 221 minuti in campo, il centrocampista Pietro Candelari è pronto a scendere di categoria e andare a giocare con maggiore continuità.
Il classe 2005 infatti, secondo quanto riferito da Trivenetogoal.it, sarebbe a un passo dal trasferimento al Trento in Serie C. Le due società infatti stanno definendo l’accordo per la cessione a titolo temporaneo fino al termine della stagione del ragazzo che è legato ai liguri da un contratto in scadenza nel 2028. Candelari dunque andrà a fare esperienza in terza serie.
