Candelari: "Il progetto Trento può essere quello giusto per il mio percorso di crescita"

Arrivato in prestito dallo Spezia fino al termine della stagione, il centrocampista classe 2005 Pietro Candelari ha parlato ai canali ufficiali del club gialloblù della sua decisione di scendere di categoria per trovare maggiore spazio e continuità dopo le sei presente (e 158 minuti in campo) in Serie B con i liguri.

“Mi definisco un centrocampista che cerca sempre di mettersi a disposizione della squadra e che può ricoprire più ruoli, sia da mezzala sia in posizione più avanzata. - sono le parole del giovane calciatore - Arrivo a Trento con grande motivazione e con aspettative importanti: ho seguito l’ultima gara contro l’Union Brescia e ho visto una squadra che vuole giocare, con idee e principi di gioco ben chiari, capace di affrontare qualsiasi avversario con personalità".

"Qui a Trento ci sono giocatori forti e di grande qualità. Credo che questo gruppo possa fare un campionato davvero molto positivo. - conclude Candelari - La trattativa è nata come un’opportunità: quando il Direttore Zocchi mi ha contattato e mi ha illustrato il progetto Trento ho capito che poteva essere la scelta giusta per il mio percorso. Sono felice di essere arrivato e non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza in maglia gialloblù”.