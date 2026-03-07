Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Focus TMW

La Top 11 del Girone A di Serie C: Tabbiani scrive la storia del Trento

La Top 11 del Girone A di Serie C: Tabbiani scrive la storia del TrentoTUTTO mercato WEB
Luca Tabbiani
Luca Esposito
Oggi alle 06:55Serie C
Luca Esposito

E’ andata in archivio la 30^ giornata nel Girone A di Serie C. Questi i risultati:
Alcione Milano-Giana Erminio 1-1
Lumezzane-Arzignano Valchiampo 0-1
Ospitaletto-Pro Patria 0-0
Pergolettese-Pro Vercelli 2-0
AlbinoLeffe-Union Brescia 1-0
Cittadella-Inter U23 1-1
Vicenza-Trento 2-3
Lecco-Renate 0-3
Triestina-Dolomiti Bellunesi 2-3
Virtus Verona-Novara 0-2

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 3-5-2:

Sala (Pro Patria): ormai il destino dei biancazzurri sembra definito, con una retrocessione diretta evitata grazie alle disgrazie della Triestina e un penultimo posto che costringerà a fare un’impresa negli spareggi. Va detto, però, che sul piano della personalità e del gioco si denotano progressi nelle ultime settimane. E le tante parate prodigiose del portiere (su tutte quella al 90’ su Messaggi) confermano che il gruppo ha voglia di chiudere la regular season col maggior numero di risultati positivi possibile.
Sottini (Albinoleffe): nel giorno in cui cadono tutte le prime della classe ecco che anche i lombardi riescono nell’impresa di battere una grande del campionato. Un 1-0 sofferto, ma tutto sommato meritato a cospetto di un Brescia che non approfitta del passo falso delle altre e che vede avvicinarsi Renate e Trento in virtù del secondo ko esterno di fila. Premiamo lui per aver disputato davvero una grandissima partita, contraddistinta da recuperi preziosissimi su Di Molfetta, Balestrero e Marras. Menzione anche per il solito Parlati e per Sall che ha segnato la rete della vittoria al termine di una pregevole azione personale.
D’Alessio (Novara): impatto devastante sulla partita da parte di un calciatore che si candida a essere assoluto protagonista in questo rush finale. Sfrutta un meraviglioso cross di Ledonne per segnare lo 0-2 di testa, poco dopo solo la traversa gli nega la gioia della doppietta. Gli è bastata mezz’ora per essere eletto migliore in campo.
Possenti (Ospitaletto): ai punti la squadra di casa avrebbe meritato la vittoria, ma Sala era in giornata di grazia e la Pro Patria ha strappato un pari a occhiali che conferma comunque la grande crescita della fase difensiva dei rossoblu. Lui è stato il migliore, un baluardo insormontabile per Udoh e Desogus.
Amerighi (Inter U23): Vecchi lo schiera a sinistra, non propriamente il suo ruolo preferito, eppure è dalla corsia mancina che nasce il primo gol stagionale su assist invitante di Kamatè. Parte esterno alto con licenza d’offendere, chiude da terzino per dare una mano in copertura. 80 minuti di spessore.
Moretti (Arzignano): vittoria fondamentale sul campo del Lumezzane, un colpaccio in campo esterno contro un avversario ostico che può cambiare la storia del campionato. Gol stupendo da parte del centrocampista che, servito da Minesso, si inventa una rovesciata da applausi.
Cali (Renate): lo 0-3 sul campo del Lecco certifica l’ottimo stato di forma di una squadra che, senza proclami, si ritrova a 5 lunghezze dal secondo posto grazie a un girone di ritorno strepitoso. Ottima prova del centrocampista, autore dell’assist per la rete di Delcarro e del gol dello 0-2 su calcio di rigore.
Burrai (Dolomiti Bellunesi): la carta di identità dice che a breve compirà 39 anni, il rettangolo verde va in direzione opposta e lo vede correre e lottare come fosse un ragazzino alle prime armi desideroso di mettersi in mostra. E’ l’anima di una squadra che, seppur a fatica, vince a Trieste rilanciandosi in chiave salvezza diretta. E lui dà il suo contributo con un assist e un gol.
Invernizzi (Alcione Milano): il gol del vantaggio segnato a 15 minuti dalla fine sembrava preludio all’ennesima vittoria di misura di questo 2026 sin qui eccellente per i lombardi. La beffa è arrivata al 97’, ma nulla cancella una giocata di qualità: dribbling efficace su Galeandro e pallone all’angolino.
Petrovic (Pergolettese): vittoria molto importante per la squadra di Tacchinardi, contro una Pro Vercelli che ha reagito troppo tardi e alla quale mancano ancora 6-7 punti per considerare chiuso il discorso salvezza al netto di una posizione di classifica importante. E’ lui a chiudere il match con un tiro potente e preciso sul quale Livieri non può fare assolutamente nulla.
Pellegrini (Trento): sarà pur vero che il Vicenza è ormai virtualmente in serie B, ma nemmeno il più ottimista dei tifosi del Trento avrebbe immaginato una serata così difficile per la difesa biancorossa, perforata tre volte in meno di un’ora in quello stadio che è sempre stato un fortino e che invece è stato violato di recente anche dall’Alcione Milano. L’ex della contesa ringrazia, segna due gol, sfiora la tripletta e viene celebrato da compagni e staff tecnico dopo il triplice fischio.
Luca Tabbiani (Trento): 0-3 sul campo del Vicenza dopo 50 minuti di gioco, una risposta a chi alla vigilia riteneva che schierare il 4-3-3 a cospetto della capolista fosse un azzardo. E, nel finale, la sua squadra sfiora il poker difendendo con ordine e grinta un successo fondamentale in prospettiva playoff. Ha scritto una pagina di storia: mai il Trento aveva vinto in campionato al Menti.

Articoli correlati
Tabbiani: "Scrivere la storia del Trento è motivo di orgoglio. Rigione? Lo vorrei... Tabbiani: "Scrivere la storia del Trento è motivo di orgoglio. Rigione? Lo vorrei almeno in panchina"
Zocchi: "Sarei felice di rinnovare col Trento. Tabbiani? Se dovesse arrivare una... Zocchi: "Sarei felice di rinnovare col Trento. Tabbiani? Se dovesse arrivare una chiamata..."
Trento, slitta ancora l'esordio di Rigione. Tabbiani: "Lavora per migliorare la condizione"... Trento, slitta ancora l'esordio di Rigione. Tabbiani: "Lavora per migliorare la condizione"
Altre notizie Serie C
La Top 11 del Girone C di Serie C: Lamesta serata del Catania al Vigorito Focus TMWLa Top 11 del Girone C di Serie C: Lamesta serata del Catania al Vigorito
La Top 11 del Girone B di Serie C: Varone, un altro messaggio a Faggiano e Raffaele... Focus TMWLa Top 11 del Girone B di Serie C: Varone, un altro messaggio a Faggiano e Raffaele
La Top 11 del Girone A di Serie C: Tabbiani scrive la storia del Trento Focus TMWLa Top 11 del Girone A di Serie C: Tabbiani scrive la storia del Trento
Union Brescia, Corini: "Solo chi non conosce la Triestina può valutarla per la classifica"... Union Brescia, Corini: "Solo chi non conosce la Triestina può valutarla per la classifica"
Vicenza, Gallo ripensa al Trento: "Perso perché sono stati più bravi. Il resto sono... Vicenza, Gallo ripensa al Trento: "Perso perché sono stati più bravi. Il resto sono cazzate"
Foggia all'ottavo ko consecutivo. Pazienza: "Situazione sportivamente dramamtica"... Foggia all'ottavo ko consecutivo. Pazienza: "Situazione sportivamente dramamtica"
Serie C, Giudice Sportivo: due turni al tecnico del Giugliano. Gli squalificati del... Serie C, Giudice Sportivo: due turni al tecnico del Giugliano. Gli squalificati del Girone C
Potenza, Di Bari non le manda a dire: "Squadra inesistente. Dobbiamo voltare pagina"... Potenza, Di Bari non le manda a dire: "Squadra inesistente. Dobbiamo voltare pagina"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, Vlahovic ora può restare. Rinnovi di Spalletti e Locatelli: la situazione. E per l’estate torna l’ipotesi Kolo Muani Inter, per la fascia Palestra è il preferito. Pio Esposito incedibile. Roma, Malen verrà riscattato
Le più lette
1 Luca Pellegrini, Sarri non lo voleva nemmeno nel 2023. Fuori rosa nel 2024, ora utilizzato
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 marzo
3 Conte: "McTominay sulla strada del recupero. Vergara? Ha sentito pungere sotto il piede"
4 Paulo Dybala operato, tempi di recupero lunghissimi. Il rinnovo con la Roma si allontana
5 L'elogio alla non timidezza di Alisson: cosa ha detto Conte sul MVP di Napoli-Torino 2-1
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, recuperato Bartesaghi. Inter, Bonny c’è: le ultime sul derby, quando parlano Allegri e Chivu
Immagine top news n.1 Vlahovic non recupera, il contratto e il condominio di Comolli: Juve, a tutto Spalletti
Immagine top news n.2 Paulo Dybala operato, tempi di recupero lunghissimi. Il rinnovo con la Roma si allontana
Immagine top news n.3 La strana prima volta di KDB e Lukaku: dopo 79 gare col Belgio, finalmente insieme in un club
Immagine top news n.4 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Immagine top news n.5 Come sono andati i rientri in campo nel Napoli di Kevin De Bruyne e Frank Anguissa
Immagine top news n.6 Dal Torino... al Torino, 11 mesi dopo. A Napoli torna ad esultare il soldatino di Conte Elmas
Immagine top news n.7 Napoli-Torino 2-1, le pagelle: Alisson baila sul pallone, Elmas è un profeta, KDB senza voto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.2 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
Immagine news podcast n.3 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
Immagine news podcast n.4 Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Milan-Inter, un derby che vale uno Scudetto visto dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 C'è uno nel Milan carico a molla per il derby. E ce n'è un altro in arrivo
Immagine news Serie A n.2 Bologna, Lucio Dallinga non canta più: Italiano cambia piani per l’attacco
Immagine news Serie A n.3 Inter sulle spalle di Pio Esposito. Ma Chivu cerca anche il miglior Thuram
Immagine news Serie A n.4 Spalletti progetta la nuova Juve, ma il presente è la sfida al Pisa
Immagine news Serie A n.5 Lazio, due anni in picchiata: dal Bayern a Plzen per finire all'Olimpico deserto con l'Atalanta
Immagine news Serie A n.6 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 31ª giornata di Serie A
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Modena-Cesena: Sottil allerta i suoi nonostante il periodo dei bianconeri
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Venezia-Reggiana: la partita degli opposti al Penzo. Granata in emergenza
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Südtirol-V. Entella: sogno playoff contro paura playout
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Spezia-Monza: big match con obiettivi opposti al Picco
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Avellino-Padova: Ballardini a caccia della prima vittoria con i lupi
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, iniziativa per la Festa della Donna: contro il Palermo maglia dedicata all'8 marzo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Top 11 del Girone C di Serie C: Lamesta serata del Catania al Vigorito
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone B di Serie C: Varone, un altro messaggio a Faggiano e Raffaele
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone A di Serie C: Tabbiani scrive la storia del Trento
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, Corini: "Solo chi non conosce la Triestina può valutarla per la classifica"
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Gallo ripensa al Trento: "Perso perché sono stati più bravi. Il resto sono cazzate"
Immagine news Serie C n.6 Foggia all'ottavo ko consecutivo. Pazienza: "Situazione sportivamente dramamtica"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Pisa, precedenti a senso unico: dominio bianconero
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Udinese, Palladino vuole continuare la scalata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cagliari-Como, Fabregas vede il quarto posto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Tegola in mezzo al campo per il Napoli Women: operata al crociato la statunitense Muth
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Iran Femminile cambia atteggiamento: canta l'inno e fa il saluto militare prima dell'Australia
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte della nostra forza"
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia guarda alla Danimarca. Soncin: "Livello generale cambiato. Convinto delle potenzialità"
Immagine news Calcio femminile n.5 Altra sfida scandinava per l'Italia: a Vicenza arriva la Danimarca. E non si può sbagliare
Immagine news Calcio femminile n.6 Irlanda-Israele è un caso, McCabe: "Solidali con la Palestina, tutti dovrebbero esserlo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”