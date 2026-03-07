Trento, Tabbiani: "Fermarci ora sarebbe un peccato, proviamo ad alzare l'asticella"

In vista della gara contro la Virtus Verona, il tecnico del Trento Luca Tabbiani ha commentato in conferenza: "Sono stati giorni impegnativi in cui abbiamo ragionato sulle soluzioni da adottare. Dopo la partita di martedì abbiamo ricevuto tanti complimenti, ma ora dobbiamo essere bravi a riproporre la stessa prestazione per confermarci e provare ad alzare ulteriormente l'asticella. Ci siamo guadagnati questa posizione in classifica e vogliamo giocarci le nostre carte per continuare su questa linea.

A Vicenza i ragazzi hanno dimostrato grande maturità, dobbiamo confermare questo atteggiamento e mantenere alta la concentrazione per tutta la partita perché serve continuità per restare in alto. Fermarci proprio ora sarebbe un peccato, dovremo dimostrare di essere in grado di disputare un'altra partita di alto livello. La Virtus Verona sta attraversando un periodo complicato, ma sono sicuro che cercherà di fare di tutto per uscirne: proprio per questo, dovremo essere ancora più attenti e pronti".