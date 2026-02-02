Triestina, arriva il centrocampista offensivo Begheldo dal Cosenza
Il centrocampista offensivo del Cosenza Begheldo andrà a cercare maggior spazio alla Triestina in questa seconda parte di stagione per andare alla caccia della salvezza. Di seguito i comunicati dei due club
"US Triestina Calcio 1918 comunica di aver acquisito dal Cosenza Calcio il diritto alle prestazioni sportive di Gianmarco Begheldo.
Il duttile centrocampista offensivo classe 2003, arriva dal club calabrese a titolo temporaneo fino al termine della stagione.
Cresciuto nel settore giovanile del Padova, si è messo in luce in Lega Pro con la maglia della Virtus Verona, totalizzando 30 presenze e due reti in un biennio, affrontando l'Unione da avversario.
Nella corrente stagione nel girone C di Lega Pro, con la maglia del Cosenza ha collezionato quattro presenze.
Benvenuto a Trieste, Gianmarco".
"Il Cosenza Calcio comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo e fino a fine stagione, alla Triestina, le prestazioni sportive del calciatore Gianmarco Begheldo".
