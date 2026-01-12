Triestina, Diakité rientra dal prestito: in chiusura Knezovic per il centrocampo

Movimenti in entrata alla Triestina. Stando a quanto riportato da TrivenetoGoal nei giorni scorsi è tornato alla base Madou Diakité: il portiere ha concluso l’esperienza in prestito al KTP ed è già tornato ad allenarsi con il gruppo, mettendosi a disposizione dello staff tecnico guidato da Attilio Tesser

Sul fronte mercato, il club alabardato è vicino a definire un’operazione per rinforzare il centrocampo. È infatti in fase avanzata la trattativa con la Salernitana per Borna Knezovic, centrocampista classe 2005. Per rendere possibile l’operazione verrà prima risolto il prestito del giocatore al Sassuolo, passaggio necessario per sbloccare il suo arrivo a Trieste.