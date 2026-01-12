Triestina, Diakité rientra dal prestito: in chiusura Knezovic per il centrocampo
TUTTO mercato WEB
Movimenti in entrata alla Triestina. Stando a quanto riportato da TrivenetoGoal nei giorni scorsi è tornato alla base Madou Diakité: il portiere ha concluso l’esperienza in prestito al KTP ed è già tornato ad allenarsi con il gruppo, mettendosi a disposizione dello staff tecnico guidato da Attilio Tesser
Sul fronte mercato, il club alabardato è vicino a definire un’operazione per rinforzare il centrocampo. È infatti in fase avanzata la trattativa con la Salernitana per Borna Knezovic, centrocampista classe 2005. Per rendere possibile l’operazione verrà prima risolto il prestito del giocatore al Sassuolo, passaggio necessario per sbloccare il suo arrivo a Trieste.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Raimondo De Magistris La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Le più lette
1 La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile