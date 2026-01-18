Triestina, nuovo cambio in panchina: Tesser verso l'esonero. Può tornare Marino

Il ritorno di Attilio Tesser a Trieste non ha dato i risultati sperati con solo due vittorie e due pareggi in 12 partite che lasciano il club biancorosso in fondo alla classifica, con ancora un -2, e lontano dal penultimo posto nonostante una lunga serie negativa da parte della Pro Patria (che è a quota 12 punti). Per questo la dirigenza avrebbe deciso di cambiare ancora.

Lo riferisce Trivenegoal.it spiegando che la decisione sarebbe ormai presa, col comunicato atteso già in giornata, e il ritorno in panchina di quel Geppino Marino che aveva iniziato la stagione conquistando tre vittorie e quattro pari nelle prime undici gare di stagione. Starà dunque a lui riannodare i fili e cercare di andare alla caccia di una rimonta che sarebbe clamorosa per conquistare i play out ed evitare la retrocessione diretta in Serie D.