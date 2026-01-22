A Trieste si cambia: via Tesser, torna Marino. Nubi sul Trapani: Aronica vicino al Giugliano

Una rivoluzione già annunciata, visto che dalla giornata di lunedì gli era stato comunicato tutto verbalmente: da ieri, mercoledì 21 novembre, Attilio Tesser non è più il tecnico della Triestina, che ha comunque allenato in questi due di limbo e incertezze. Il trainer, con il suo staff, ha risolto il contratto con il club alabardato, che ha di nuovo affidato la prima squadra a Geppino Marino. Il classe 1983 torna sulla panchina dell'Unione dopo averla guidata per quattro gare nella passata stagione e per undici, tra campionato e Coppa Italia, nella prima parte di quella attuale; con lui tornano in alabardato il vice Matteo Ciofani, il preparatore atletico Fabio Fiore ed il preparatore dei portieri Daniele Spizzo.

E una situazione molto confusionaria si sta vivendo anche a Trapani, con la società che oggi rischia anche l'esclusione dal campionato. E di questo, potrebbe approfittarne il Giugliano, fanalino di coda del Girone C di Serie C, che ha già contattato mister Salvatore Aronica per rimpiazzare il già esonerato Eziolino Capuano. Attenzione però: Aronica potrà sedersi sulla panchina campana solo in caso di esclusione del Trapani dal campionato, perché la data del 20 dicembre, ultima utile per un tecnico esonerato di rientrare in corsa, è passata da un po'.

Non resta quindi che attendere gli sviluppi, ricordando intanto che anche la Triestina è ultima nel Girone A di categoria. Le tristi pagine della Serie C di questo anno, unitamente al Rimini.