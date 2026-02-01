Union Brescia, Corini: "Vogliamo reagire e dare fastidio al Vicenza"

Altro derby lombardo all’orizzonte per l’Union Brescia, attesa dalla trasferta sul campo della Giana Erminio. Alla vigilia del match ha parlato il tecnico delle rondinelle Eugenio Corini, che riparte dalla sconfitta contro il Renate.

“Abbiamo fatto una buona partita - ha spiegato - ma alcuni episodi ne hanno cambiato l’andamento. Abbiamo concesso pochissimo, ma in tre situazioni il Renate avrebbe potuto segnare tre gol. Abbiamo rivisto la gara e analizzato tutto, cercando di valorizzare ciò che di positivo è emerso”.

Spazio poi al mercato e al nuovo innesto: “Sono molto soddisfatto dell’arrivo di Mallamo. È un giocatore di qualità, dinamico, che arriva dalla Serie B. Sarà già a disposizione e sono contento perché può darci tanto. Le valutazioni complessive sul mercato le faremo a fine sessione”.

Nonostante il distacco dalla vetta, Corini non rinuncia all’ambizione: “Il primo obiettivo è vincere contro la Giana, poi vedremo la classifica. Vogliamo arrivare nella miglior posizione possibile e provare a dare fastidio anche al Vicenza, che sta dominando il campionato. I punti in palio sono ancora tanti e dobbiamo pensare solo a noi”.

Infine, uno sguardo sull’avversario: “Mi aspetto una reazione dopo una sconfitta che, per la prestazione, è stata immeritata. La Giana è una squadra che mette in difficoltà tutti, gioca a viso aperto e propone un buon calcio. Ma noi abbiamo le qualità per vincere. Inoltre stiamo recuperando giocatori importanti che erano infortunati e questo ci dà più soluzioni”.