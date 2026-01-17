Union Brescia, Corini avverte: "A Vercelli servirà una prestazione di livello"

Vigilia di campionato per l’Union Brescia, attesa dalla trasferta sul campo della Pro Vercelli. In conferenza stampa Eugenio Corini ha fatto il punto a 360 gradi tra analisi dell’ultima gara, mercato e condizioni della rosa.

Ripartendo dal pareggio contro il Trento, il tecnico conferma le sensazioni positive: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e meritavamo il vantaggio. Anche nella ripresa siamo partiti bene, poi senza ricambi a centrocampo abbiamo sofferto un po’. Negli ultimi 25 minuti ho cambiato sistema abbassando il blocco, ma la squadra ha retto concedendo poco. L’unico rammarico è non essere stati più puliti nelle ripartenze”.

Sul mercato, Corini è soddisfatto: “Abbiamo fatto due operazioni importanti. Marras è un giocatore di categoria superiore, polifunzionale e con grande energia. Lamesta è meno conosciuto, ma ha qualità, può giocare in più ruoli e legare il gioco: verrà apprezzato”.

Buone notizie anche dall’infermeria: “Mercati è rientrato e sta bene. Cantamessa e Silvestri vanno valutati dopo un affaticamento, De Francesco ha recuperato dopo la febbre. La rosa sta tornando a posto e questo alza il livello degli allenamenti”.

Testa solo alla Pro Vercelli: “È una squadra viva, ben allenata, con identità offensiva. In casa è tra le migliori per punti fatti. Servirà una prestazione importante: sono elastici, cambiano sistema e ribaltano velocemente l’azione. Dovremo essere solidi e bravi a sfruttare gli spazi”.

Infine sul gruppo e sull’ambiente: “I nuovi ci permettono più soluzioni tattiche. L’entusiasmo è alto e avremo circa 1200 tifosi con noi: questa connessione è una spinta enorme”