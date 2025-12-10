Union Brescia, domani ripresa degli allenamenti a Salò. Sarà il giorno di Corini?

Un momento non semplicissimo per l'Union Brescia, che dopo la sconfitta di domenica contro il Lumezzane - costata la panchina a mister Aimo Diana - saluta anche la Coppa Italia Serie C: fatale, per i lombardi, il ko odierno contro la Ternana, che nella sfida valevole per i Quarti di Finale della competizione si è imposta con un secco 4-1. Alla gara la Leonessa si è presentata con il tecnico della Primavera 2 Nicola Ferrari, ma nel post gara era atteso l'annuncio del nuovo allenatore, che non è però ancora arrivato.

Questo il comunicato del club: "L’avventura in Coppa Italia Serie C si ferma a Terni. Il ko di stasera (4-1) sul campo delle Fere segna la fine del nostro percorso nella competizione.

In una serata amara per i biancoazzurri, resta da segnalare la nota lieta: il gol di Mattia Valente, autore del terzo centro personale nella competizione, a conferma di un percorso individuale in crescita e di grande continuità.

La squadra ora concentra tutte le energie sul campionato. Domani pomeriggio la ripresa degli allenamenti a Salò in vista della trasferta di domenica, contro la Dolomiti Bellunesi (a Fontanafredda, ore 14:30)".

Sul fatto che però sia Eugenio Corini sembrano non esserci dubbi, come abbiamo riportato in giornata erano solo da limare i dettagli: tutto rimandato quindi alla giornata di domani? Probabilmente sì.