Ufficiale Union Brescia, fatta per Valerio Crespi: arriva in prestito con diritto dall'Avellino

Union Brescia è orgogliosa di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva dall’U.S. Avellino 1912, le prestazioni sportive del calciatore Valerio Crespi.

Nato a Roma il 4 agosto 2004, è un centravanti che abbina fisicità e qualità tecnica. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, ha esordito in Serie B con la maglia del Cosenza. Ha poi maturato esperienza tra Cadetteria e Serie C vestendo le maglie di Südtirol, Feralpisalò e Avellino. In carriera vanta 65 presenze complessive, condite da 7 gol. Nella prima parte di stagione ha collezionato 14 gettoni, spesso da titolare, realizzando un gol e servendo 2 assist.