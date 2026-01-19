Union Brescia, pronto il doppio colpo in attacco: in arrivo Lescano e Crespi

L’Union Brescia si prepara a piazzare un doppio colpo in casa Avellino per rinforzare il proprio attacco e continuare la propria marcia in alto alla classifica del Girone A di Serie C nonostante il Vicenza stia tenendo un passo inavvicinabile per tutte visti i 12 punti sul Lecco secondo e i 13 sulle Rondinelle attualmente terze. Rinforzi che però potrebbero risultare decisivi in chiave play off.

I nomi sono quelli di Facundo Lescano e Valerio Crespi per i quali nella giornata di ieri, come riferisce Tuttoc.com, c’è stato un vero e proprio blitz decisivo per chiudere un’operazione che dovrebbe vedere la luce nei prossimi giorni. Il primo arriverà a Brescia a titolo definitivo per circa un milione di euro e firmerà un contratto di due anni e mezzo, mentre il secondo dovrebbe arrivare in prestito oneroso con diritto di riscatto.

L’argentino classe ‘96 in questa stagione ha messo a segno una sola rete in 11 presenze in campionato, ma in Serie C è un bomber di sicuro affidamento con 92 reti in 260 presenze. Anche l’italiano classe 2004 ha messo a segno un solo gol in questa stagione, ma in 14 presenze, e tornerà in Serie C dove lo scorso anno mise a segno cinque gol in 16 presenze con la Feralpisalò nella seconda parte di stagione.