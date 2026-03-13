Milito nella sede dell’Inter: confronto con Marotta sul futuro di Carboni

Non è stata una semplice visita di cortesia quella andata in scena oggi nella sede dell’Inter. L’ex attaccante nerazzurro Diego Milito, oggi presidente del Racing Avellaneda, ha infatti incontrato l’amministratore delegato Giuseppe Marotta per discutere della situazione di Valentin Carboni. Il giovane talento argentino, attualmente al Racing, è fermo a causa di un nuovo grave infortunio e il club sudamericano vorrebbe trattenerlo più a lungo per permettergli di recuperare con continuità. Secondo quanto comunicato dallo stesso Racing Avellaneda, il colloquio tra le parti avrebbe avuto esiti molto positivi, aprendo a una possibile permanenza del giocatore in Argentina.