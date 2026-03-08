Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Triestina ultima ma non morta. Marino: "Chi lo pensa si sbaglia di grosso"

Triestina ultima ma non morta. Marino: "Chi lo pensa si sbaglia di grosso"TUTTO mercato WEB
© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net
Luca Bargellini
Oggi alle 13:04Serie C
Luca Bargellini

Il destino della Triestina è oramai chiaramente segnato. Il prossimo anno gli alabardati giocheranno in Serie D. La squadra di Giuseppe Marino, però, è tutt'altro che morta e lo ha dimostrato anche ieri fermando l'Union Brescia di Eugenio Corini, seconda forza del Girone A di Serie C:

“C’è un po’ di rimpianto per non aver portato a casa la vittoria ma c’è stata la prestazione - ha detto Marino nel postpartita (fonte TrivenetoGoal -, c’è stata più attenzione e cattiveria sulle palle inattive, è stata la conferma della nostra identità. Venire qua e comandare il gioco sul campo di una squadra forte che sta lottando per la promozione è tanta roba, sono felicissimo della prestazione dei ragazzi.

Peccato i cambi in difesa siano stati entrambi forzati, sia Silvestro che Silvestri sono per noi essenziali ma la squadra si è dimostrata ancora una volta disponibile, D’Amore si è messo a disposizione e abbiamo chiuso la partita con il terzetto difensivo composto da un centrocampista centrale e due terzini. Dico sempre che il ruolo conta relativamente, contano di più atteggiamento ed attenzione, quello che ci si mette nelle partite. Sono felicissimo i ragazzi stiano continuando su questa strada, hanno orgoglio e un atteggiamento sempre propositivo, questo è il percorso che dobbiamo tenere fino alla fine del campionato.

Forse con un pizzico più di cinismo avremmo potuto fare qualche gol e portare l’intera posta a casa, nelle ultime partite anche se i risultati sono stati negativi abbiamo sempre dominato le gare, creato, tenuto il pallino del gioco. Oggi ribadisco venire qua, in un ambiente caldo e in uno stadio pieno di gente, al cospetto di una squadra che lotta per la promozione, facendo un primo tempo nel quale gli avversari non hanno in pratica mai oltrepassato la metà campo, significa che in settimana si è lavorato bene. Cosa ancor più importante è la dimostrazione che il gruppo c’è, che i ragazzi credono nel lavoro che stiamo facendo e in questa identità, nel modo che bisogna avere per approcciare le partite.

Noi cerchiamo in ogni partita di fare il massimo, nell’ultimo periodo vuoi per un po’ di sfortuna, vuoi per qualche disattenzione o per qualche atteggiamento sbagliato, abbiamo raccolto molto poco. Ma l’atteggiamento dei ragazzi, l’impostazione di gara, il lavoro che facciamo in settimana, è sempre quello atto a cercare di vincere e portare a casa le partite. Continueremo così e ripeto, chi pensa di affrontare una squadra che è morta si sbaglia di grosso, perché questi ragazzi hanno un valore umano immenso e noi siamo qui a fare il nostro dovere fino all’ultima partita di campionato”.

Articoli correlati
Triestina, Marino: "Rimpianto per non aver portato a casa la vittoria ma c'è la prestazione"... Triestina, Marino: "Rimpianto per non aver portato a casa la vittoria ma c'è la prestazione"
Ellertsson Jr lascia l'Italia. Addio alla Triestina: firma con i danesi del Skagen... Ellertsson Jr lascia l'Italia. Addio alla Triestina: firma con i danesi del Skagen
Union Brescia, Corini: "Solo chi non conosce la Triestina può valutarla per la classifica"... Union Brescia, Corini: "Solo chi non conosce la Triestina può valutarla per la classifica"
Altre notizie Serie C
Girone A, il Trento accelera: riaperta la corsa al secondo posto dietro al Vicenza... Girone A, il Trento accelera: riaperta la corsa al secondo posto dietro al Vicenza
Serie C, 31ª giornata: i risultati al 45' dei lunch match. Juventus sotto in casa... Serie C, 31ª giornata: i risultati al 45' dei lunch match. Juventus sotto in casa
Triestina ultima ma non morta. Marino: "Chi lo pensa si sbaglia di grosso" Triestina ultima ma non morta. Marino: "Chi lo pensa si sbaglia di grosso"
Vicenza a un passo dalla Serie B: promozione possibile già nel prossimo weekend Vicenza a un passo dalla Serie B: promozione possibile già nel prossimo weekend
Carpi, Cassani: "Dobbiamo pensare a ritrovare intensità e disponibilità" Carpi, Cassani: "Dobbiamo pensare a ritrovare intensità e disponibilità"
Triestina, Marino: "Rimpianto per non aver portato a casa la vittoria ma c'è la prestazione"... Triestina, Marino: "Rimpianto per non aver portato a casa la vittoria ma c'è la prestazione"
Vicenza, Stuckler guarda alla B: "Speriamo di poter festeggiare tra un paio di partite"... Vicenza, Stuckler guarda alla B: "Speriamo di poter festeggiare tra un paio di partite"
Novara, Dossena: "Autocritica sul gol subito, per il resto ho visto dominio e supremazia"... Novara, Dossena: "Autocritica sul gol subito, per il resto ho visto dominio e supremazia"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Le più lette
1 Milan-Inter, le probabili formazioni: in attacco è Pulisic-Leao contro Bonny-Pio Esposito
2 8 marzo 2006, Figo viene deferito per le parole su Moggi. Dopo mesi: "Visto che avevo ragione?"
3 Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
4 Genoa-Roma, le probabili formazioni: Pisilli confermato, Rensch prende il posto di Wesley
5 Bologna-Verona, le probabili formazioni: Castro titolare, Sammarco senza 6 giocatori
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, altro forfait per Kean. Quinta gara saltata da dicembre: è (anche) allarme azzurro?
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Immagine top news n.2 Milan, Allegri: "Inter un cavallo con 10 lunghezze di vantaggio a 200 metri dal palio"
Immagine top news n.3 Derby a +10, ma l’Inter vale di più del Milan? Rose a confronto, quattro nerazzurri costano più di Leao
Immagine top news n.4 Sneijder: "Stasera l'Inter può vincere lo Scudetto. A Chivu scriviamo sempre nella chat 'Triplete'"
Immagine top news n.5 Shevchenko non ha dubbi: "Se il Milan vince riapre tutto. Allegri garanzia, Modric deve restare"
Immagine top news n.6 Il derby è qui: Inter con il dubbio Thuram. Chivu: "Fischi a Bastoni? Dispiace, ma è maturo"
Immagine top news n.7 Il derby è qui: Milan con Leao-Pulisic. Allegri sul futuro: "Qui sono contento"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.2 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.3 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.4 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, altro forfait per Kean. Quinta gara saltata da dicembre: è (anche) allarme azzurro?
Immagine news Serie A n.2 Bologna-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: Castro dal 1' con Odgaard, torna Orban
Immagine news Serie A n.3 Milan-Inter, destini opposti per i portieri. Maignan ha cambiato il suo futuro, Sommer no
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina-Parma, le formazioni ufficiali: Kean nemmeno in panchina. Cuesta con Cremaschi
Immagine news Serie A n.5 Calabresi dopo il 4-0 con la Juve: "Non basta un primo tempo fatto bene per giocare in A"
Immagine news Serie A n.6 Mandzukic accolto come un re ieri allo Stadium: "Orgoglioso degli anni trascorsi alla Juve"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Spezia-Monza fino a Pescara-Bari, tutte le formazioni del turno di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Empoli, doppio forfait a pochi minuti dal match col Catanzaro: out Degli Innocenti e Shpendi
Immagine news Serie B n.3 Dal derby emiliano-romagnolo a Pescara-Bari, tutti i convocati per la 29ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Izzo: "Sono tornato qui con tanta umiltà, ho ancora tanta fame"
Immagine news Serie B n.5 Ternana, Liverani: "Ormai 5 partite che la squadra ha trovato buon gioco, buona condizione"
Immagine news Serie B n.6 Prove di fuga per il Venezia: +8 sulla terza (il Frosinone che oggi deve giocare) e numeri da urlo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Girone A, il Trento accelera: riaperta la corsa al secondo posto dietro al Vicenza
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 31ª giornata: i risultati al 45' dei lunch match. Juventus sotto in casa
Immagine news Serie C n.3 Triestina ultima ma non morta. Marino: "Chi lo pensa si sbaglia di grosso"
Immagine news Serie C n.4 Vicenza a un passo dalla Serie B: promozione possibile già nel prossimo weekend
Immagine news Serie C n.5 Carpi, Cassani: "Dobbiamo pensare a ritrovare intensità e disponibilità"
Immagine news Serie C n.6 Triestina, Marino: "Rimpianto per non aver portato a casa la vittoria ma c'è la prestazione"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Milan Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Genoa-Roma, De Rossi farà lo sgambetto ai giallorossi?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia F., Soncin: "Soddisfatto dello spirito, vogliamo giocarci le nostre chance per il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile beffata nella ripresa, contro la Danimarca finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia Femminile in vantaggio contro la Danimarca al 45': decide un gol di Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia-Danimarca, le formazioni: Soncin cambia modulo e lancia Piemonte-Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.6 Girelli sull'addio alla Juventus: "Negli USA per crescere. Avevo bisogno di mettermi in discussione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”