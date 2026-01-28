TMW
Venezia, Ascione rientra dal prestito alla Vis Pesaro e sarà girato alla Triestina
La Triestina si muove sul mercato e guarda al futuro. Secondo quanto raccolto da TMW, il club alabardato avrebbe messo nel mirino Simone Ascione, esterno offensivo classe 2005 di proprietà del Venezia.
Dopo la prima parte di stagione disputata con la maglia della Vis Pesaro, il giovane talento resterà in Serie C e sarà girato nuovamente in prestito dal club lagunare. La Triestina valuta il profilo come possibile rinforzo in prospettiva, puntando su un giocatore giovane ma già con esperienza nella categoria.
