TMW
Mohamed Kaba saluta il Lecce: c'è l'ok dei giallorossi alle visite mediche con il Nantes
TUTTO mercato WEB
Mohamed Kaba saluta il Lecce. Il club salentino, secondo quanto raccolto da TMW, ha dato l’ok alle visite mediche propedeutiche alla firma del contratto con il Nantes. Si tratta del primo passo ufficiale verso il trasferimento al club francese.
L’operazione avverrà in prestito, con diritto di riscatto in favore del Nantes. Classe 2001, Kaba torna così in Francia a due anni dal trasferimento in Salento: in questo campionato di Serie A ha giocato 15 partite agli ordini di Eusebio Di Francesco, di cui cinque da titolare.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
Le più lette
1 Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
2 Buon compleanno, Dusan! Auguri Juve scatenano i social: "Criminale farli a lui prima che a Buffon"
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Conte, il Napoli da decimo posto e la polemica con Spalletti: "Uscita infelice”. Dentro fuori Champions
Serie A
Inter, sondaggio per il francese Moussa Diaby. Nel 2024 l'Al-Ittihad lo ha pagato 60 milioni di euro
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile