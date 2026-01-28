Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 gennaio

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 gennaioTUTTO mercato WEB
Tommaso Bonan
Oggi alle 01:00Serie A
Tommaso Bonan
Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

PORTE GIREVOLI IN CASA LAZIO: ARRIVA MOTTA, ESCE MANDAS. ANCHE MALDINI È BIANCOLESTE. NGONGE VERSO LA SPAGNA. LA CREMONESE PRENDE DJURIC E SALUTA VAZQUEZ. JUVENTUS-KOLO MUANI, LE ULTIME.

La Lazio ha un nuovo secondo portiere. Nelle ultime ore la società del presidente Claudio Lotito ha annunciato l'ingaggio di Edoardo Motta, estremo difensore prelevato dalla Reggiana. D'altro canto, si chiude l'avventura in Serie A di Christos Mandas, portiere di proprietà della Lazio che va in prestito al Bournemouth. Restando in casa Lazio, è ufficiale Daniel Maldini in biancoceleste: la formula del passaggio del figlio d'arte alla Dea in nerazzurro è un prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo al raggiungimento di certe condizioni, per altri 14 milioni di euro.

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Torino ha annunciato il rinnovo di contratto del centrale Saul Coco, che si lega ai granata fino al 2029. Milan Djuric è un nuovo giocatore della Cremonese. Il suo trasferimento in Lombardia era ormai nell'aria da diversi giorni, ma adesso è diventato anche ufficiale. Così come è ufficiale la partenza di Franco Vazquez per l'Argentina, che torna al Belgrano. Tomás Palacios saluta nuovamente l’Inter. L’Estudiantes de la Plata ha infatti comunicato l’arrivo del difensore argentino, in prestito annuale, dall’Inter.

Ngonge va verso la Spagna. L'attaccante belga del Napoli, la prima parte di stagione al Torino, è vicino al trasferimento all'Espanyol di Barcellona. Il calciatore dovrebbe ritornare in Campania prima di accettare il nuovo prestito in Catalogna, con diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni di euro. In questi momenti sta andando in scena il summit per chiudere l'affare.

Il Parma nelle prossime ore è pronto a finalizzare un doppio acquisto, con i primi due innesti del calciomercato di gennaio 2026 per i ducali che si apprestano a sottoporsi alle visite mediche di rito prima di firmare il loro contratto con la realtà pronta ad accoglierli. Sono infatti arrivati nella serata di ieri i due volti nuovi in procinto di unirsi al gruppo di Cuesta a partire già da oggi: il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia e il laterale argentino di piede mancino Franco Carboni. Il primo arriva dalla Fiorentina, che lo aveva acquisito in estate in prestito dal Venezia, concordando un obbligo di riscatto condizionato da 7 milioni di euro al raggiungimento del 50% di partite sul totale da almeno 45 minuti, che però i ducali hanno rimodulato con i lagunari in un trasferimento con la medesima struttura, ma con un leggero sconto sul riscatto (che passa da 7 a 6) e una condizione differente rispetto ai gettoni in campo, ovverosia il raggiungimento della salvezza da parte del club emiliano in maglia crociata. Il secondo invece, che era in forza all'Empoli in questa prima parte di stagione, dopo aver fatto solo formalmente ritorno all'Inter si unisce al Parma sempre per un affare a base prestito, con opzione per il riscatto.

La Juventus cerca ancora il centravanti da regalare a Spalletti e l'idea forte di queste ore conduce a quello che sarebbe un cavallo di ritorno per i bianconeri, a un calciatore che farebbe il suo ritorno tra le braccia della Vecchia Signora del calcio italiano dopo giusto qualche mese dal momento in cui ha dato l'addio. Il riferimento è a Randal Kolo Muani, che la Juventus aveva acquistato un anno fa di questi tempi dal Paris Saint-Germain, lo stesso club al quale lo ha restituito al termine della stagione, riuscendo a estendere il trasferimento a titolo temporaneo giusto per il tempo di giocare il Mondiale per Club. Da lì Kolo Muani era tornato a Parigi, per poi trovare nuova sistemazione negli ultimi giorni di un calciomercato estivo nel quale aveva aspettato a lungo la nuova chiamata della Juve, mai arrivata però allora. E alla fine ha optato per il Tottenham. I primi mesi nella Londra sponda Spurs di Kolo Muani non sono stati però poi così brillanti, ed ecco perché anche in cuor suo sta maturando l'idea di poter cambiare aria già adesso. In queste ultime ore anche la Juventus parrebbe aver valutato con decisione la possibilità di percorrere la pista del ritorno a Torino di Kolo Muani e la giornata di oggi in tal senso potrebbe essere decisiva, in un senso o nell'altro. Stando a quanto appreso da TMW, è infatti in programma un appuntamento a tre con coinvolte le dirigenze della Juventus, del Paris Saint-Germain e del Tottenham, per quello che nelle idee dei più dovrebbe essere un punto finale, nel quale sarà possibile capire se ci sarà modo di mettersi d'accordo o meno.

CALCIO ESTERO

Tammy Abraham torna a vestire la maglia dell’Aston Villa. L’attaccante inglese, ex Roma e Milan, arriva dal Besiktas e firma un contratto fino al 30 giugno 2030.

Ritorno al passato per Douglas Luiz, almeno per i prossimi sei mesi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il centrocampista di proprietà della Juventus, che era passato al Nottingham Forest la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto, farà infatti ritorno, formalmente, alla Juve, per poi essere girato in prestito secco all'Aston Villa, club dal quale i bianconeri lo hanno acquistato nell'estate del 2024, fino al termine della stagione.

Neal Maupay è ufficialmente un nuovo giocatore del Siviglia. L’attaccante franco-argentino arriva in Spagna in prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto dall’Olympique Marsiglia, dove aveva collezionato 28 presenze e 6 gol nella stagione e mezza trascorsa al Velodrome.

Ritorno al futuro per Arthur Masuaku. Il laterale sinistro franco-congolese, prodotto del settore giovanile del Lens, torna a vestire la maglia giallorossa dopo diciotto anni, rinforzando la rosa di Pierre Sage con un prestito di sei mesi senza opzione di riscatto dal Sunderland, club di Premier League.

Il Santa Clara ha annunciato con grande entusiasmo l’arrivo di Gonçalo Paciencia. L’attaccante portoghese, svincolato dopo l’esperienza con lo Sport Recife, ha firmato un contratto valido fino al termine della stagione in corso, con opzione per un’ulteriore stagione.

Rayan è un nuovo giocatore del Bournemouth. Lo rende noto il club inglese con un comunicato ufficiale. Le Cherries si sono assicurate il talento brasiliano per i prossimi cinque anni e mezzo; 19 anni, l'attaccante è stato prelevato dal Vasco da Gama, col quale nell'ultimo campionato ha segnato 14 reti.

Si chiude in anticipo l’esperienza turca di Attila Szalai. Il Kasımpaşa ha ufficializzato la separazione dal difensore ungherese, arrivato in prestito a inizio stagione dall'Hoffenheim e impiegato complessivamente in 15 partite di campionato. Il classe 1998 si trasferisce al Pogoń Szczecin, sempre in prestito.

Il Marsiglia annuncia l'ingaggio del giovane centrocampista Victor Joseph. Classe 2006, nativo di Parigi ma nazionale haitiano Under 20, il talentuoso giocatore arriva a titolo definitivo dal Sochaux e sarà aggregato nella squadra riserve. Accordo fino al 2028.

Il Liverpool guarda al futuro e si assicura un talento di 17 anni, nazionale austriaco di categoria. Si tratta di Ifeanyi Ndukwe, difensore centrale proveniente dall'Austria Vienna. Affare da tre milioni di euro, il giocatore si trasferirà in Inghilterra in estate.

Eliaquim Mangala è pronto a scrivere un nuovo capitolo, inatteso, della sua carriera. Il difensore centrale francese, 34 anni, è atteso nelle prossime ore a Santa Cruz de la Sierra, dove diventerà ufficialmente un nuovo giocatore dell’Oriente Petrolero. Arriva da svincolato e, secondo quanto riportano i media locali, firmerà un contratto valido per tutto il 2026.

N’Golo Kanté potrebbe presto tornare nel grande calcio europeo. Il centrocampista francese, in scadenza di contratto tra cinque mesi con l’Al-Ittihad, è finito nuovamente nel mirino del Fenerbahçe, che ha deciso di accelerare per portarlo a Istanbul già durante questa finestra invernale.

Dopo settimane di trattative serrate, il Boca Juniors ha finalmente chiuso per Santiago Ascacibar. Il centrocampista argentino diventa ufficialmente un nuovo giocatore degli Xeneizes, dopo che il club di Buenos Aires ha trovato l’intesa definitiva con l’Estudiantes de La Plata.

Il Villarreal ha ufficializzato l’arrivo di Alfon González in prestito dal Siviglia fino al termine della stagione 2025/26, con opzione di acquisto inclusa nell’accordo.

Articoli correlati
...con Rolando Maran ...con Rolando Maran
Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in... Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A
Tabellone quarti di finale Coppa Italia: il Como va a Napoli, ecco tutti gli accoppiamenti... Tabellone quarti di finale Coppa Italia: il Como va a Napoli, ecco tutti gli accoppiamenti
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 gennaio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 gennaio
Cagliari, innesto per il futuro: chiuso l'acquisto del maliano Beidi Gallea dal Lumezzane... Cagliari, innesto per il futuro: chiuso l'acquisto del maliano Beidi Gallea dal Lumezzane
Il Napoli scopre Vergara, Fontana: "All'inizio gamba poco pronta, oggi non più" Il Napoli scopre Vergara, Fontana: "All'inizio gamba poco pronta, oggi non più"
Como, Morata: "Per me, molto più di un gol. Grazie a chi mi è stato accanto" Como, Morata: "Per me, molto più di un gol. Grazie a chi mi è stato accanto"
Hellas Verona, chiusa la trattativa per un giovane difensore sloveno. Arriva Macak... TMWHellas Verona, chiusa la trattativa per un giovane difensore sloveno. Arriva Macak
Como con il fiato sospeso per l'infortunio di Douvikas: sospetta distorsione alla... TMWComo con il fiato sospeso per l'infortunio di Douvikas: sospetta distorsione alla caviglia
Como, Sergi Roberto su Fabregas: "Ho avuto allenatori top, lo metto tra i migliori"... Como, Sergi Roberto su Fabregas: "Ho avuto allenatori top, lo metto tra i migliori"
Fiorentina, Vanoli: "L'ambiente si metta in testa che l'obiettivo è la salvezza.... Live TMWFiorentina, Vanoli: "L'ambiente si metta in testa che l'obiettivo è la salvezza. Dopo Bologna invece..."
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
Le più lette
1 Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
2 Como con il fiato sospeso per l'infortunio di Douvikas: sospetta distorsione alla caviglia
3 Il Fenerbahce non si ferma, dopo Guendouzi può arrivare un altro centrocampista francese:
4 Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A
5 28 gennaio 2025, Neymar risolve con l'Al Hilal. E viene ufficializzato dal Santos
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Spalletti replica a Conte: "Pensavo fosse AI". Juve a Monaco con il turnover, Koop: “Resto”
Immagine top news n.1 Conte, il Napoli da decimo posto e la polemica con Spalletti: "Uscita infelice”. Dentro fuori Champions
Immagine top news n.2 Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A
Immagine top news n.3 Il Napoli punta Terrier per le fasce dell'attacco: contatti continui con il Bayer Leverkusen
Immagine top news n.4 La Juventus spinge per il ritorno di Kolo Muani: domani appuntamento con PSG e Tottenham
Immagine top news n.5 Ecco i primi due acquisti di gennaio per il Parma: arrivati Nicolussi Caviglia e Carboni
Immagine top news n.6 Spalletti: "Conte? Se sono temi da Champions... Domani Koopmeiners e Openda titolari"
Immagine top news n.7 Daniel Maldini è della Lazio, ecco il comunicato. I dettagli dell'acquisto dall'Atalanta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
Immagine news podcast n.2 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.3 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.4 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Selleri: "Ravenna sempre in corsa, presto per dire che l'Arezzo ha fatto il solco"
Immagine news Altre Notizie n.2 Alberto Di Chiara: "Fiorentina, Giuseppe Commisso? Ora dalle parole ai fatti"
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "Juve, che velocità Ouattara. Napoli, Essugo interessante"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 gennaio
Immagine news Serie A n.2 Cagliari, innesto per il futuro: chiuso l'acquisto del maliano Beidi Gallea dal Lumezzane
Immagine news Serie A n.3 Il Napoli scopre Vergara, Fontana: "All'inizio gamba poco pronta, oggi non più"
Immagine news Serie A n.4 Como, Morata: "Per me, molto più di un gol. Grazie a chi mi è stato accanto"
Immagine news Serie A n.5 Hellas Verona, chiusa la trattativa per un giovane difensore sloveno. Arriva Macak
Immagine news Serie A n.6 Como con il fiato sospeso per l'infortunio di Douvikas: sospetta distorsione alla caviglia
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, ecco l'indennizzo chiesto all'Hellas Verona per far partire Cissè
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Wisniewski saluta tutti e torna in patria: il difensore va al Widzew Lodz
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Oliana: “I risultati sono frutto del lavoro. A Venezia dura ma vogliamo giocarcela”
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, per un Di Pardo che arriva c'è un Benedetti che se ne va. Il punto
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, Scheffer Bracco rientra dal prestito alla Torres e va all'Ospitaletto
Immagine news Serie B n.6 Insigne torna al Pescara, la conferma di Sebastiani: "È fatta. Domani arriva in città"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Catania, Donnarumma: "Sono sceso dalla B per vincere qui. Restare? Mi piacerebbe molto"
Immagine news Serie C n.2 Latina-Renate, Gennaro Volpe carica l'ambiente: "Servirà un Francioni pieno"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Lescano: "Sono stato subito felice. Convinto dalla piazza"
Immagine news Serie C n.4 Team Altamura, Lauriola: "Silletti al Padova. Rimarrà qui in prestito fino a giugno"
Immagine news Serie C n.5 Pergolettese, fatta per Tomi Petrovic. Il croato arriva in prestito dalla Juve Stabia
Immagine news Serie C n.6 Torna in Italia Gudjohnsen Jr: l'islandese classe 1998 verso la firma con la Cavese
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Chelsea, tutto in 90 minuti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Borussia Dortmund-Inter, i nerazzurri vogliono rientrare tra le prime 8
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Monaco-Juventus, Spalletti spera nella qualificazione diretta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, arriva in prestito dal Leicester l'islandese Eiríksdóttir
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Rossettini: "Contro la Lazio in Coppa con personalità, coraggio, tecnica e idee"
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Grassadonia: "Battere la Roma è l'obiettivo. Vogliamo vincere la Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi e il terzo posto: "Proveremo ad avvicinarci sempre di più alla vetta"
Immagine news Calcio femminile n.5 Tris della Lazio e attacco a strisce. La Top11 dell'undicesima giornata di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Colpo Paz dal River Plate, l'Inter rinforza il proprio attacco con un giovane prospetto
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?