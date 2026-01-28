Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

PORTE GIREVOLI IN CASA LAZIO: ARRIVA MOTTA, ESCE MANDAS. ANCHE MALDINI È BIANCOLESTE. NGONGE VERSO LA SPAGNA. LA CREMONESE PRENDE DJURIC E SALUTA VAZQUEZ. JUVENTUS-KOLO MUANI, LE ULTIME.

La Lazio ha un nuovo secondo portiere. Nelle ultime ore la società del presidente Claudio Lotito ha annunciato l'ingaggio di Edoardo Motta, estremo difensore prelevato dalla Reggiana. D'altro canto, si chiude l'avventura in Serie A di Christos Mandas, portiere di proprietà della Lazio che va in prestito al Bournemouth. Restando in casa Lazio, è ufficiale Daniel Maldini in biancoceleste: la formula del passaggio del figlio d'arte alla Dea in nerazzurro è un prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo al raggiungimento di certe condizioni, per altri 14 milioni di euro.

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Torino ha annunciato il rinnovo di contratto del centrale Saul Coco, che si lega ai granata fino al 2029. Milan Djuric è un nuovo giocatore della Cremonese. Il suo trasferimento in Lombardia era ormai nell'aria da diversi giorni, ma adesso è diventato anche ufficiale. Così come è ufficiale la partenza di Franco Vazquez per l'Argentina, che torna al Belgrano. Tomás Palacios saluta nuovamente l’Inter. L’Estudiantes de la Plata ha infatti comunicato l’arrivo del difensore argentino, in prestito annuale, dall’Inter.

Ngonge va verso la Spagna. L'attaccante belga del Napoli, la prima parte di stagione al Torino, è vicino al trasferimento all'Espanyol di Barcellona. Il calciatore dovrebbe ritornare in Campania prima di accettare il nuovo prestito in Catalogna, con diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni di euro. In questi momenti sta andando in scena il summit per chiudere l'affare.

Il Parma nelle prossime ore è pronto a finalizzare un doppio acquisto, con i primi due innesti del calciomercato di gennaio 2026 per i ducali che si apprestano a sottoporsi alle visite mediche di rito prima di firmare il loro contratto con la realtà pronta ad accoglierli. Sono infatti arrivati nella serata di ieri i due volti nuovi in procinto di unirsi al gruppo di Cuesta a partire già da oggi: il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia e il laterale argentino di piede mancino Franco Carboni. Il primo arriva dalla Fiorentina, che lo aveva acquisito in estate in prestito dal Venezia, concordando un obbligo di riscatto condizionato da 7 milioni di euro al raggiungimento del 50% di partite sul totale da almeno 45 minuti, che però i ducali hanno rimodulato con i lagunari in un trasferimento con la medesima struttura, ma con un leggero sconto sul riscatto (che passa da 7 a 6) e una condizione differente rispetto ai gettoni in campo, ovverosia il raggiungimento della salvezza da parte del club emiliano in maglia crociata. Il secondo invece, che era in forza all'Empoli in questa prima parte di stagione, dopo aver fatto solo formalmente ritorno all'Inter si unisce al Parma sempre per un affare a base prestito, con opzione per il riscatto.

La Juventus cerca ancora il centravanti da regalare a Spalletti e l'idea forte di queste ore conduce a quello che sarebbe un cavallo di ritorno per i bianconeri, a un calciatore che farebbe il suo ritorno tra le braccia della Vecchia Signora del calcio italiano dopo giusto qualche mese dal momento in cui ha dato l'addio. Il riferimento è a Randal Kolo Muani, che la Juventus aveva acquistato un anno fa di questi tempi dal Paris Saint-Germain, lo stesso club al quale lo ha restituito al termine della stagione, riuscendo a estendere il trasferimento a titolo temporaneo giusto per il tempo di giocare il Mondiale per Club. Da lì Kolo Muani era tornato a Parigi, per poi trovare nuova sistemazione negli ultimi giorni di un calciomercato estivo nel quale aveva aspettato a lungo la nuova chiamata della Juve, mai arrivata però allora. E alla fine ha optato per il Tottenham. I primi mesi nella Londra sponda Spurs di Kolo Muani non sono stati però poi così brillanti, ed ecco perché anche in cuor suo sta maturando l'idea di poter cambiare aria già adesso. In queste ultime ore anche la Juventus parrebbe aver valutato con decisione la possibilità di percorrere la pista del ritorno a Torino di Kolo Muani e la giornata di oggi in tal senso potrebbe essere decisiva, in un senso o nell'altro. Stando a quanto appreso da TMW, è infatti in programma un appuntamento a tre con coinvolte le dirigenze della Juventus, del Paris Saint-Germain e del Tottenham, per quello che nelle idee dei più dovrebbe essere un punto finale, nel quale sarà possibile capire se ci sarà modo di mettersi d'accordo o meno.

CALCIO ESTERO

Tammy Abraham torna a vestire la maglia dell’Aston Villa. L’attaccante inglese, ex Roma e Milan, arriva dal Besiktas e firma un contratto fino al 30 giugno 2030.

Ritorno al passato per Douglas Luiz, almeno per i prossimi sei mesi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il centrocampista di proprietà della Juventus, che era passato al Nottingham Forest la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto, farà infatti ritorno, formalmente, alla Juve, per poi essere girato in prestito secco all'Aston Villa, club dal quale i bianconeri lo hanno acquistato nell'estate del 2024, fino al termine della stagione.

Neal Maupay è ufficialmente un nuovo giocatore del Siviglia. L’attaccante franco-argentino arriva in Spagna in prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto dall’Olympique Marsiglia, dove aveva collezionato 28 presenze e 6 gol nella stagione e mezza trascorsa al Velodrome.

Ritorno al futuro per Arthur Masuaku. Il laterale sinistro franco-congolese, prodotto del settore giovanile del Lens, torna a vestire la maglia giallorossa dopo diciotto anni, rinforzando la rosa di Pierre Sage con un prestito di sei mesi senza opzione di riscatto dal Sunderland, club di Premier League.

Il Santa Clara ha annunciato con grande entusiasmo l’arrivo di Gonçalo Paciencia. L’attaccante portoghese, svincolato dopo l’esperienza con lo Sport Recife, ha firmato un contratto valido fino al termine della stagione in corso, con opzione per un’ulteriore stagione.

Rayan è un nuovo giocatore del Bournemouth. Lo rende noto il club inglese con un comunicato ufficiale. Le Cherries si sono assicurate il talento brasiliano per i prossimi cinque anni e mezzo; 19 anni, l'attaccante è stato prelevato dal Vasco da Gama, col quale nell'ultimo campionato ha segnato 14 reti.

Si chiude in anticipo l’esperienza turca di Attila Szalai. Il Kasımpaşa ha ufficializzato la separazione dal difensore ungherese, arrivato in prestito a inizio stagione dall'Hoffenheim e impiegato complessivamente in 15 partite di campionato. Il classe 1998 si trasferisce al Pogoń Szczecin, sempre in prestito.

Il Marsiglia annuncia l'ingaggio del giovane centrocampista Victor Joseph. Classe 2006, nativo di Parigi ma nazionale haitiano Under 20, il talentuoso giocatore arriva a titolo definitivo dal Sochaux e sarà aggregato nella squadra riserve. Accordo fino al 2028.

Il Liverpool guarda al futuro e si assicura un talento di 17 anni, nazionale austriaco di categoria. Si tratta di Ifeanyi Ndukwe, difensore centrale proveniente dall'Austria Vienna. Affare da tre milioni di euro, il giocatore si trasferirà in Inghilterra in estate.

Eliaquim Mangala è pronto a scrivere un nuovo capitolo, inatteso, della sua carriera. Il difensore centrale francese, 34 anni, è atteso nelle prossime ore a Santa Cruz de la Sierra, dove diventerà ufficialmente un nuovo giocatore dell’Oriente Petrolero. Arriva da svincolato e, secondo quanto riportano i media locali, firmerà un contratto valido per tutto il 2026.

N’Golo Kanté potrebbe presto tornare nel grande calcio europeo. Il centrocampista francese, in scadenza di contratto tra cinque mesi con l’Al-Ittihad, è finito nuovamente nel mirino del Fenerbahçe, che ha deciso di accelerare per portarlo a Istanbul già durante questa finestra invernale.

Dopo settimane di trattative serrate, il Boca Juniors ha finalmente chiuso per Santiago Ascacibar. Il centrocampista argentino diventa ufficialmente un nuovo giocatore degli Xeneizes, dopo che il club di Buenos Aires ha trovato l’intesa definitiva con l’Estudiantes de La Plata.

Il Villarreal ha ufficializzato l’arrivo di Alfon González in prestito dal Siviglia fino al termine della stagione 2025/26, con opzione di acquisto inclusa nell’accordo.