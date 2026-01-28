Maguire in Serie A? In scadenza col Manchester United: cercato da Italia, Arabia e Turchia

Il futuro di Harry Maguire al Manchester United è nebuloso. Il difensore inglese di 32 anni, nonostante l'ottimo momento di forma certificato dal premio di man of the match nella vittoria per 3-2 contro l'Arsenal, non è certo di rimanere a giocare a Old Trafford. Raggiunto il traguardo della 450ª presenza in Premier League, dal suo arrivo nei Red Devils ha timbrato il cartellino di apparizioni 258 volte, con una media di 41 partite a stagione.

Al momento è un punto fermo del neo allenatore ad interim Michael Carrick, in coppia con 'Licha' Martinez, ma a marzo compirà 33 anni e il suo contratto finirà in scadenza il prossimo 30 giugno. Ergo, i tifosi si domandano se lo United procederà o meno con il rinnovo. Intanto dal 1° gennaio Maguire è libero di trattare con club stranieri e secondo quanto riferito da The Athletic diverse squadre in Italia e Turchia hanno già contattato il suo agente, e non manca l'interesse dall'Arabia Saudita.

Quello che filtra lato giocatore è che sia legato da radici profonde a Manchester, per via anche della sua famiglia. Il Manchester United tuttavia non ha ancora avviato le pratiche del prolungamento e anzi, starebbe valutando le variabili del caso. Infatti il centrale inglese guadagna circa 8 milioni di euro a stagione, dunque confermare un ultra-trentenne come lui richiederebbe un dispendio di risorse rilevante. In rosa di alternative ce ne sono, tra l'ex Juventus De Ligt, Yoro e il giovane Heaven. La qualificazione in Champions League però potrebbe cambiare le carte in tavola, tra ricavi in impennata e relativa gestione dei contratti.